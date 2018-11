Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll Ghosn in Wertpapierberichten an die Tokioter Börse sein Gehalt geringer als sein tatsächliches Salär angegeben haben. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, soll Ghosn über fünf Jahre insgesamt 5 Milliarden Yen (rund 40 Millionen Euro) zu wenig angegeben haben. Nissan macht dem Erfolgs-Manager aber noch weitere Vorwürfe. Er soll unter anderem Unternehmensgeld für persönliche Zwecke ausgegeben haben. Wie der Autobauer mitteilte, wurde das Unternehmen durch Hinweise eines Whistleblowers auf die mutmaßlichen Verstöße aufmerksam.

Nissan droht seinem Vorsitzenden zugleich mit dem umgehenden Rauswurf. Ghosn wurde am Montag (19.11.2018) von der Staatsanwaltschaft verhört. Der Fernsehsender NHK berichtete am Abend, der 64 Jahre alte Ghosn sei verhaftet worden. Die Zeitung „Asahi“ schrieb, er habe sich freiwillig abführen lassen.

Aktienkurse stürzen ab

Nissans geschäftsführender Direktor (CEO) Hiroto Saikawa wolle dem Vorstand empfehlen, Ghosn umgehend als Vorsitzenden zu entfernen, heißt es in einer Pressemitteilung des Autobauers. Der japanische Autobauer wollte noch am Abend in Yokohama die Presse informieren. An den Verfehlungen ist nach Nissans Angaben auch der repräsentative Direktor Greg Kelly beteiligt, der am Montag (19.11.2018) gleichsam festgenommen wurde.

Wie die Zeit berichtet, gerät die Allianz mit den Vorwürfen nun in eine schwere Krise. An der französischen Börse zeigen sich bereits Auswirkungen der Nachricht: Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stürzte die Aktie des französischen Autobauers Renault um zeitweise 14 Prozent ab. Die in Japan notierten Titel von Nissan brachen auf der Handelsplattform Tradegate zwischenzeitlich um 16 Prozent ein.