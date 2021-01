„Renaulution“ 2021 Elektro-Comeback für R4 und R5?

Konzernchef Luca de Meo muss Renault umkrempeln, um schnell wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Elektrifizierte Rückkehrer aus der Vergangenheit sollen Sympathiepunkte bringen.

Der neue Vorstandschef des Konzerns Luca de Meo will am 14. Januar 2021 sein Restrukturierungsprogramm vorstellen. Allzu viele Details sind bislang nicht durchgesickert, allerdings will die Nachrichtenagentur Reuters von Projektbeteiligten erfahren haben, dass de Meo mit einem Elektro-Comeback legendärer Renault-Modelle liebäugelt. Dazu könnte zum Beispiel ein elektrischer Renault 5 gehören, den der italienische Grafiker Marco Maltese bereits Ende 2020 auf die virtuellen Räder gestellt hat.

xpb Renault-Konzernchef Luca de Meo will am 14. Januar zeigen, wie die Renault-Zukunft aussehen wird.

Keine Verbrenner oder PHEV

Während das Design des Original-R5 seiner Zeit weit voraus war, interpretierte Maltese den R5-Wiedergänger als stylischen Retro-Kracher. Visionär ist das nicht, mit Blick auf den Erfolg des Mini oder den frischen Honda e sicher nicht verkehrt. Das "Le 5 Concept" spielt ganz bewusst mit der Design-Sprache des Renault 5: Stämmige C-Säule, steiles Heck, kurze Überhänge. Verbrenner oder Plug-in-Hybride scheinen bei der Comeback-Idee von Luca de Meo kein Rolle zu spielen. Zu teuer in der Entwicklung, zu wenig Marge für den chronisch defizitären Konzern.

Dacia Der Dacia Spring Electric soll ab Mitte 2021 ausgeliefert werden. Taucht die Technik auch bei Renault auf?

Technik vom Dacia Spring Electric?

Das deutet darauf hin, dass die Franzosen Elektro-Technik aus dem Bestand verwenden werden. Neben dem Bestseller Zoe gibt's da ja noch den frisch elektrifizierten Twingo, der allerdings mit seinem Heckantrieb aus dem Rahmen fällt. Bliebe noch der Unterbau des Dacia Spring Electric, der ab Frühjahr 2021 bestellbar ist und in der zweiten Hälfte ausgeliefert werden soll. Die Basis des Spring Electric kommt aus China. Eventuell ist der Unterbau flexibel genug für den einen oder anderen Elektro-Ableger. Ob dabei ein neuer R4 oder gar ein R5 rauskommt, bleibt abzuwarten. Klar ist lediglich, dass sich gerade kleine E-Autos nur rechnen, wenn die Stückzahlen stimmen. Schon vor diesem Hintergrund ist es mehr als realistisch, dass die Basis des Elektro-Dacia auch noch an anderen Stellen im Renault-Konzern auftauchen wird.

Fazit

Luca de Meo ist Renault-Rückkehrer und wurde explizit als Sanierer eingekauft. Dass er sein Restrukturierungsprogramm "Renaulution" nennt zeigt, wie umfangreich seine Umbaupläne ausfallen könnten. Es braucht wenig Fantasie um voraussagen zu können, dass er das Modellprogramm intensiv straffen wird. Heißt: Wo heute zwei Baureihen sind, gibt's künftig nur noch eine. Oder eben diverse Ableger der immer gleichen Plattform. Da würden dann auch Rückkehrer wie ein R4 oder ein R5 Sinn machen. Die bringen Sympathiepunkte und sorgen dafür, dass teuer entwickelte Elektro-Plattformen ausgelastet werden. Und dann ist da ja auch noch die Sport-Marke Alpine. Aber das ist eine ganz andere Geschichte: Ersetzt Alpine die R.S.-Modelle?