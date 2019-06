Scania NXT Concept Abfall- und Passagier-Bus für die Zukunft

NXT Concept nennt der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania sein Buskonzept für die Zukunft. Das Fahrzeug soll durch eine modulare Bauweise äußerst flexibel einsetzbar sein. Die vorderen und hinteren Antriebsmodule lassen sich zu einem Passagierbus, einem Waren-Auslieferungsfahrzeug und einem Müllauto kombinieren. Der Antrieb erfolgt immer leise und lokal emissionsfrei rein elektrisch.

Scania Drei Module: Cargo für den Lieferverkehr, Recycle für den Mülltransport und ganz vorne das Passagier-Abteil.

Morgens, mittags, abends, nachts

Scania zählt einige der Verkehrsprobleme von Städten auf: Zu den Hauptverkehrszeiten strömen die Menschen zur Arbeit und die Schüler in die Schulen, gleichzeitig erhalten Geschäfte ihre Warenlieferungen, ebenso wird der Müll abgeholt. Die Ingenieure haben mit dem NXT ein modulares Fahrzeug entworfen, das all diese Aufgaben bewältigen kann – natürlich nicht gleichzeitig. So soll der Bus um die Mittagszeit zum Lieferwagen umgesteckt werden und nachts als Müllauto unterwegs sein.

245 Kilometer Reichweite

Das NXT Concept ist acht Meter lang und trägt seine aus zylindrischen Zellen zusammengesetzte Batterie im Unterboden. Als Reichweite des auch autonom fahrenden Fahrzeugs stellt Scania 245 Kilometer in Aussicht. Das Gewicht des Busses soll unter acht Tonnen liegen.

Der Scania NXT concept.

Fazit

Ein modularer Bus, der dank modularer Bauweise rund um die Uhr mit verschiedenen Aufgaben im Einsatz sein kann, ist eine gute Idee. Warenlieferungen und Müllentsorgung außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu erledigen ist allerdings keine Frage der Technik, sondern des politischen Willens.