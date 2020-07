Alejandro Mesonero-Romanos wechselt Seat-Designchef geht wohl zu Renault

In den Augen vieler Betrachter kommen die schönsten VW-Volumenmodelle aus Spanien: Der Erfolg der Volkswagen-Konzernmarke Seat hängt direkt mit dem Design der Autos aus Martorell zusammen. Für die Gestaltung von Ibiza, Leon und Co. – und auch der sportlichen Submarke Cupra – war zuletzt Alejandro Mesonero-Romanos zuständig und damit direkt für den Aufschwung verantwortlich. Doch wie der Autobauer nun mitteilte, verlässt der Spanier das Unternehmen nun auf eigenen Wunsch.

Mesonero-Romanos war bereits bei Renault

"Automotive News Europe" will bereits den neuen Arbeitgeber des 52-Jährigen kennen: Wie die Fachzeitschrift berichtet, zieht es Mesonero-Romanos zu Renault. Dort ist inzwischen der ehemalige Seat-Chef Luca de Meo als Vorstandsvorsitzender tätig; gut möglich also, dass der Italiener seinen ehemaligen Top-Designer zum Wechsel nach Frankreich überreden konnte.

Seat Alejandro Mesonero-Romanos war zuletzt noch für das Design des neuen Seat Leon verantwortlich.

Es wäre für Mesonero-Romanos auch eine Reise in die Vergangenheit: Zwischen 2001 und 2011 war er bereits für Renault tätig; in dieser Zeit gestaltete er unter anderem das letzte Renault Laguna Coupé. Seine Karriere begann er 1994 bei seiner Heimatmarke, bevor er für diverse Marken des VW-Konzerns Design-Aufgaben übernahm. Nach dem Renault-Intermezzo kehrte der Spanier zu Seat zurück.

Nachfolger bei Seat steht noch nicht fest

Welchen Titel Alejandro Mesonero-Romanos bei Renault erhalten wird, steht noch nicht genau fest. Laut "Automotive News Europe" soll er direkt an Laurens van den Acker berichten. Der Niederländer ist Design-Chef der Franzosen und gehört als 2015 als Senior-Vizepräsident dem Renault-Vorstand an. Wer bei Seat auf Mesonero-Romanos folgt, steht dagegen noch nicht fest. Vorerst soll Entwicklungs-Chef Werner Tietz die Leitung des Design-Teams übernehmen.

Fazit

Luca de Meo ist offensichtlich bewusst, dass die gute Entwicklung der Marke Seat in den vergangenen Jahren hauptsächlich dem Design der spanischen VW-Ableger zu verdanken war. Dieses will er nun anscheinend zu Renault transferieren. Nicht, dass die Franzosen aktuell ein eklatantes Design-Problem hätten – aber ein wenig brachliegendes Potenzial scheint de Meo in dieser Hinsicht erkannt zu haben.