Panne an der Tanke Shell verwechselt Benzin und Diesel

An einer Shell-Tankstelle in Hamburg wurden Diesel und Benzin vertauscht. Einige Autofahrer haben falschen Sprit getankt.

Am Donnerstag (9.2.2023) wurde die Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg-Fuhlsbüttel mit Treibstoff beliefert. Offenbar hat der Tankwagenfahrer dann beim Befüllen der Bodentanks die Spritsorten verwechselt. Das bestätigte Unternehmenssprecherin Cornelia Wolber gegenüber t-online. "Die Ursache wird noch untersucht. Als wahrscheinlich nehmen wir an, dass aufgrund menschlichen Versagens Diesel aus dem Tankwagen in den Bodentank für Benzin und Benzin aus dem Tankwagen in den Bodentank für Diesel entladen wurde", erklärt Wolber.

Shell zahlt Schäden

Als die Verwechselung bemerkt wurde, sperrte die Station die betroffenen Zapfsäulen für Diesel, E5 und E10. Wie viele Autofahrer unwissentlich den falschen Kraftstoff getankt haben, ist noch nicht klar. Dem Bericht zufolge sollen sich aber bereits einige Autofahrer in den umliegenden Werkstätten gemeldet haben. Shell versichert: "Durch die Produktvermischung entstandene Fahrzeugschäden werden wir gegen entsprechenden Nachweis ersetzen."

Was passiert, wenn Sie Benzin statt Diesel tanken?

Wurde weder der Motor gestartet noch die Zündung eingeschaltet, genügt das Abpumen des Benzin-Diesel-Gemisches, so der ADAC. Ist der Motor gelaufen, kann der Austausch der gesamten Einspitzeinheit inklusive der Hochdruckpumpe, Injektoren, Kraftstoffleitung und Tank erforderlich sein. Das kann nach Angaben des Autoclubs mehrere Tausend Euro kosten.



Auch wenn der Motor noch läuft, kann das Benzin den nötigen Diesel-Film im Einspritzsystem abgewaschen haben. Final wäre dann ein Totalschaden der Pumpe. Handelt es sich um ein älteres Dieselfahrzeug (Wirbel- oder Vorkammer-Diesel) sind wenige Liter Benzin in einer Rest-Dieselmenge nicht schädlich.

"Weit verbreitet ist der Irrglaube, etwas Benzin im Diesel schade nicht, vor allem im Winter. Das gilt heute nicht mehr", klärt der Autoclub auf.

Was passiert, wenn Sie Diesel statt Benzin tanken?



Bemerken Sie bereits an der Tankstelle den Fehler, lassen Sie auf keinen Fall den Motor an, auch die Zündung sollte nicht eingeschaltet werden!

Bemerken Sie den Fehler während der Fahrt, halten Sie sofort an und schalten Sie den Motor aus.



Je nach Menge des falschen Sprits können Sie weiterfahren, sollten aber richtigen Kraftstoff nachtanken. Unter Umständen ist auch ein Abpumpen notwendig. Es drohen Schäden an der Einspritzanlage. Sie sollten sich auf jeden Fall mit einer Werkstatt in Verbindung setzen, rät der ADAC. Grundsätzlich ist die Fehlbetankung mit Diesel eher selten, da die Diesel-Zapfpistole einen größeren Durchmesser als die Tanköffnung von Autos mit Benzin-Motor hat. Die meisten Dieselmodelle sind zudem mit einem Fehlbetankungsschutz ausgerüstet.

Was passiert, wenn Sie AdBlue in den Diesel-Tank füllen?



Die Schäden sind ähnlich wie bei einer Fehlbetankung, falls Sie schon den Motor oder die Zündung eingeschaltet haben. Das aggressive AdBlue wirkt auf Schläuche und Rohre, neben einer Tankreinigung müssen die Kraftstoffpumpe, alle Leitungen und Filter erneuert werden, ebenso Einspritzdüsen und -injektoren. In der Regel klärt die Bedienungsanleitung das weitere Vorgehen, notfalls eine Werkstatt kontaktieren.

Haben Sie den Fehler bemerkt, ohne Motor und Zündung eingeschaltet zu haben, reicht das Abpumpen und die Reinigung des Tanks.

Fazit

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Tankwagenfahrer hat wohl an einer Shelltankstelle die Tanks für Benzin und Diesel verwechselt. Einige Autofahrer und Autofahrerinnen haben wohl den falschen Sprit getankt. Shell übernimmt aber die Reparaturkosten.