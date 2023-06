Sommerferien in Deutschland 2023: Ferientermine der Bundesländer

Beginn der Sommerferien in Deutschland 2023 Das sind die Ferientermine der Bundesländer

In Deutschland hat die Sommerferienzeit 2023 begonnen. Mit Nordrhein-Westfalen startet das bevölkerungsreichste Bundesland schon am 22.6. in die Ferien.

Als letzte deutschen Bundesländer gehen am 24.7.2023 Rheinland-Pfalz und das Saarland in den Sommerurlaub. Zwischen dem 31.7. und dem 4.8. sind alle Bundesländer in den Sommerferien. Hier die Zweiträume für die Sommerferien:

Sommerferien Deutschland 2023 Bundesland Sommerferien Baden-Württemberg 27.07.2023 - 09.09.2023 Bayern 31.07.2023 - 11.09.2023 Berlin 13.07.2023 - 25.08.2023 Brandenburg 13.07.2023 - 26.08.2023 Bremen 06.07.2023 - 16.08.2023 Hamburg 13.07.2023 - 23.08.2023 Hessen 24.07.2023 - 01.09.2023 Mecklenburg-Vorpommern 17.07.2023 - 26.08.2023 Niedersachsen 06.07.2023 - 16.08.2023 Nordrhein-Westfalen 22.06.2023 - 04.08.2023 Rheinland-Pfalz 24.07.2023 - 01.09.2023 Saarland 24.07.2023 - 01.09.2023 Sachsen 10.07.2023 - 18.08.2023 Sachsen-Anhalt 06.07.2023 - 16.08.2023 Schleswig-Holstein 17.07.2023 - 26.08.2023 Thüringen 10.07.2023 - 19.08.2023

Starker Verkehr an den Sommerferien-Wochenenden

Mit dem Beginn der Sommerferien und zu fast jedem Wochenende innerhalb der Ferien ist auf den Fernstraßen und Autobahnen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Als Anreisetag in die Urlaubsgebiete im Süden oder an die Nord- oder Ostsee-Gebiete kristallisiert sich besonders der Samstag als starker Stau-Tag heraus.

Wir empfehlen daher abends oder nachts zu reisen, oder alternative Tage für die Urlaubsreise in die Sommerferien zu nutzen. Mit Blick auf den erhöhten Reiseverkehr sind auch erfahrungsgemäß die Spritpreise erhöht. Daher können Autofahrer mit unserer kostenlosen Spritpreis-App "mehr-tanken" die aktuellen Preise checken und richtig sparen. Außerdem empfiehlt es sich nicht bei den überproportionalen teuren Autobahn-Tankstellen zu tanken, sondern von der Autobahn abzufahren und preiswerte Tankstellen in Autobahn-Nähe zu nutzen.

Fazit

Die Sommerferien starten 2023 am 22.6. mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Als letztes Bundesland geht Bayern in die Ferien. Zwischen dem 31.7. und dem 4.8. sind dann alle Bundesländer in den Schulferien.