Als erstes Bundesland 2024 geht Thüringen und Sachsen ab dem 20. Juni 2024 in die Ferien, er folgen ebenfalls noch in diesem Monat Sachsen-Anhalt, Bremen und Niedersachsen (jeweils ab 24.6.). Traditionell gehen die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg in den Sommerurlaub. Diese startet am 25.7. bzw. am 29.7. Die Zweitspanne, an denen alle 16 Buindeskänder in den Ferien sind, ist denkbar kurz. Nur drei Tage überschneiden sich alle Sommerferientermine, und zwar zwischen dem 29. und 31. Juli.