Sportlicher Relaunch: sport auto wird schneller, schöner, härter

Der Relaunch folgt einer Entwicklung, bei der sich sportliche Automobile technisch weiter differenzieren und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen sollen. Das Magazin positioniert sich künftig klarer über objektive Leistungsdaten, Testverfahren und nachvollziehbare Analysen statt über reine Inszenierung.

Fokus auf messbare Performance und bekannte Testformate Im Zentrum des neuen Konzepts stehen weiterhin die etablierten Testformate. Dazu gehört vor allem der sogenannte Supertest auf der Nürburgring-Nordschleife, der als Referenz für die Bewertung von Fahrleistungen gilt.

Die Darstellung dieser Inhalte wird im Heft neu strukturiert. Tests und Vergleiche erhalten mehr Raum, gleichzeitig soll ein überarbeitetes Bewertungssystem für mehr Transparenz sorgen. Die redaktionelle Ausrichtung bleibt technisch geprägt, wird aber stärker auf Lesbarkeit und klare Einordnung der Ergebnisse ausgerichtet.

Ergänzt wird das Spektrum durch eine breitere Themenbasis. Neben hochpreisigen Sportwagen rücken auch Modelle in den Fokus, die im Alltag erreichbar sind, sowie Inhalte aus dem nationalen Motorsport.

Überarbeitetes Heft mit neuem Aufbau Das Magazin selbst wurde gestalterisch neu konzipiert. Layout und Bildsprache wurden angepasst, um Fahrdynamik und technische Details klarer darzustellen. Neu ist unter anderem die Rubrik "Pit Stop", die verschiedene Themen aus Technik, Szene und Alltag bündelt und als Einstieg in das Heft dient.

Der Anspruch bleibt dabei unverändert. sport auto versteht sich weiterhin als datengetriebenes Magazin mit klarem Fokus auf Fahrdynamik und Vergleichbarkeit von Fahrzeugen.

Stärkere Verzahnung mit digitalen Angeboten Parallel zum Print-Relaunch wird die Marke digital weiter ausgebaut. Inhalte werden über die Plattform von auto motor und sport sowie über soziale Netzwerke und Videoformate verbreitet.

Ziel ist es, Reichweiten zu bündeln und Inhalte plattformübergreifend verfügbar zu machen. Dabei sollen klassische Testformate auch in Bewegtbild und kürzeren digitalen Formaten umgesetzt werden.

Teil einer größeren Strategie der Motor Presse Stuttgart Die Neuausrichtung von sport auto ist Teil einer umfassenderen Strategie des Medienhauses. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Titel überarbeitet und stärker auf digitale Nutzung ausgerichtet.

Mit dem Relaunch soll die bestehende Leserschaft gebunden und gleichzeitig neue Nutzer angesprochen werden. Inhaltlich bleibt der Schwerpunkt klar auf sportlichen Fahrzeugen und deren objektiver Bewertung.