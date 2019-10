Sportwagen-Crash in Los Angeles Hydrant flutet Mercedes-AMG GT

Diese Unterbodenwäsche war dann doch etwas zu viel für diesen Mercedes-AMG GT: Am Sonntag, 6. Oktober 2019, wurde der schwarz lackierte und ziemlich neue Sportwagen in Koreatown, Los Angeles, von einem Hydranten geflutet. Und er hielt dem Wasserdruck von über 17 bar sowie der Menge von bis zu knapp 5.700 Litern pro Minute, die so ein US-Hydrant maximal liefern kann, erstaunlich gut stand.

Vom Range Rover Richtung Hydrant

Aber das Ereignis hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Der AMG GT ist nach einem Unfall in dem Hydranten gelandet. Augenzeugen zufolge soll der junge Mercedes-Fahrer zuvor mit geschätzten fast 100 km/h unterwegs gewesen sein, als er eine rote Ampel überfuhr und mit einem Range Rover zusammenstieß. Beinahe ungebremst soll der Sportwagen in den Hydranten geschleudert sein, was dann die Sturzflut auf den Straßen Koreatowns verursachte.

Bis auf den zu erwartenden großen Schaden am Mercedes (und den anscheinend kleineren am Range Rover) sowie das Wasserschlamassel ist der Crash jedoch glimpflich ausgegangen: Weder der Mercedes-Fahrer noch die Range Rover-Insassen oder andere Verkehrsteilnehmer sowie Passanten wurden ernsthaft verletzt.