Mit dem Juni 2023 ist nun auch das Halbjahr bei den Zulassungen der Sportwagen komplett. In dem Berichtsmonat wurden erstmals 280.139 Fahrzeuge in allen Segmenten neu zugelassen, eine Steigerung von 24,0 Prozent. Bei den Sportwagen gingen 3.290 Modelle "über die Ladentheke" ein Plus von 43,9 Prozent zum Juni 2022. Dennoch liegt der Anteil der Sportler an den Gesamtzulassungen bei mickrigen 1,2 Prozent.

Ford Mustang mit Licht und Schatten Der Porsche 911 dominiert das Segment in dem Monat mit 939 neu zugelassenen Modellen. Wenn auch die vierstelligen Anmeldezahlen verpasst wurden, so kann der Elfer die Konkurrenz weit hinter sich lassen. Stand im Mai noch der BMW Z4 auf dem zweiten Rang, so müssen sich die Bayern einem Ami geschlagen geben. Denn der Ford Mustang hat mal wieder deutlich aufgeholt und einen Zuwachs zum Vorjahresmonat von 264,2 Prozent hingelegt. Konkret bekamen 397 Mustangs erstmals im Juni 2023 ein Kennzeichen. Mit dieser Quote verdrängte er nicht nur den Z4, sondern auch so arrivierte Sportwagen wie den Mercedes SL oder den Audi TT.

Aber Porsche kann noch mehr: Die Zuffenhausener bringen mit dem Cayman und dem Boxster noch zwei weitere Modelle in der Statistik unter. Und zwar innerhalb der Top 10.

Noch deutlicher steht Porsche im Halbjahr an der Spitze: Mit über 5.000 Modellen lässt er den Zweitplatzierten BMW Z4 mit fast der Hälfte der Zulassungen deutlich hinter sich. Auch der Juni-Top-Performer Ford Mustang muss sich mit nur 814 Zulassungen mit Platz sechs zufriedengeben. Alle Platzierungen der Sportwagen vom ersten Halbjahr 2023 sehen Sie in der Tabelle, die Platzierungen des Juni in der Fotoshow.

Sportwagen Neuzulassungen 1. Halbjahr 2023 Modell Anzahl Veränd. ggü. 1. Halbjahr 2022 (%) PORSCHE 911 5.590 13,0 BMW Z4 2.285 8,8 MERCEDES SL 1.912 X MERCEDES E-KLASSE COUPE 1.447 61,1 AUDI TT 1.208 1,1 FORD MUSTANG 914 32,3 PORSCHE BOXSTER 814 13,5 MERCEDES AMG GT 800 -0,6 PORSCHE CAYMAN 689 62,9 JAGUAR F-TYPE 316 -1,6 ALPINE A110 207 22,5 FERRARI F8 178 -39,0 FERRARI 296 176 X TOYOTA SUPRA 176 -0,6 FERRARI SF90 175 28,7 TOYOTA GR 86 161 X LOTUS EMIRA 153 X AUDI R8 139 -26,8 FERRARI PORTOFINO 125 66,7 FERRARI ROMA 118 -19,2 ASTON MARTIN V8 95 37,7 SUBARU BRZ 94 X LEXUS LC 60 9,1 ASTON MARTIN DB11 35 -30,0 MASERATI GRANTURISMO 26 X BMW I8 2 X NISSAN GT-R 1 X TOYOTA GT 86 1 X SONSTIGE 1 X Gesamt 1. Halbjahr 2023 17.898 31,3

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

