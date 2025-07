Stau-Infarkt auf A10, A12 und A13: Österreichs Hauptachsen verschärft sich weiter

Neben Rückreiseverkehr, Baustellen und Konzertgroßveranstaltungen sorgen auch Sportevents und Festivalbesucher für Verzögerungen. Mit dem Ferienbeginn in weiteren deutschen Bundesländern wie Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein steigt das Verkehrsaufkommen spürbar an. Dazu kommen Urlauber aus den Niederlanden, Belgien und Skandinavien. Der österreichischen Automobilclub ÖAMTC warnt insbesondere vor Staus am Samstag und rät, nach Möglichkeit auf Montag oder späte Nachmittagsstunden auszuweichen.

A8/A93 (Großes Deutsches Eck)

A22 (Brennerautobahn Südtirol)

A4/A2 (Grenzübergang Gruskovje – Macelj, Slowenien/Kroatien)

Veranstaltungen mit Staugefahr (25.–27. Juli)

In St. Pölten ist am Samstag, 26. Juli, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund sind das Finale der Austrian Football League in der NV Arena ab 19 Uhr sowie das Summer Blues Festival am Ratzersdorfer See ab 18 Uhr.