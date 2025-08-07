Stau in Österreich: Kollaps auf Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13)

Neben den Reisenden aus dem Süden Deutschlands beginnt für erste Urlaubergruppen aus Dänemark sowie Rückreisende aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bereits der Heimweg – mit entsprechenden Auswirkungen auf Autobahnen und Bundesstraßen.

Schon ab Donnerstagnachmittag (7.8.2025) rechnen ÖAMTC und ARBÖ mit einem spürbaren Anstieg des Verkehrsaufkommens. Besonders der Samstag (9.8.) gilt als Hauptreisetag mit großem Staupotenzial, doch auch der Freitagnachmittag entwickelt sich zunehmend zur Staubelastung. Die Verkehrsexperten raten, die Fahrt möglichst auf den frühen Morgen oder späten Abend zu legen.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick: A1, West Autobahn: Großraum Salzburg, insbesondere bei Thalgau

A2, Süd Autobahn: Bereich Sinabelkirchen–Gleisdorf

A4, Ost Autobahn: Grenzstelle Nickelsdorf

A9, Pyhrn Autobahn: Tunnelkette Klaus–St. Pankraz, Bosruck- und Gleinalmtunnel, Baustellenbereich Kalwang–Mautern

A10, Tauern Autobahn: Mautstelle St. Michael, Tunnelportale bei Villach (Oswaldiberg) sowie der gesamte Raum Salzburg

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn: Raum Innsbruck und Grenze Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brenner Autobahn: besonders Luegbrücke, Mautstelle Schönberg

A23, Südost Tangente Wien: in beiden Fahrtrichtungen

B177, Seefelder Straße: durchgehend

B179, Fernpassstraße: Füssen–Nassereith, Umfahrung Reutte, Lermoos

B169, Zillertalstraße: Blockabfertigung vor Brettfalltunnel

B7, Brünner Straße: vor Grenze Drasenhofen/Mikulov

Zentraler Engpass bleibt die Luegbrücke auf der A13, wo sich Ziel- und Rückreiseverkehr durch eine Dauerbaustelle stauen. Für Lkw über 3,5 Tonnen gilt eine verpflichtende Fahrspurregelung mit Gewichtskontrollen.

Wichtige Abfahrverbote und überlastete Alternativrouten Tirol setzt auch an diesem Wochenende auf umfassende Abfahrverbote entlang der A10, A12 und A13. Zusätzlich gelten weiterhin Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen – 36 Tage in Richtung Süden und 21 Tage in Richtung Norden. Österreich und Deutschland führen zudem verstärkte Grenzkontrollen durch, unter anderem am Brenner und in Nickelsdorf.

Alternativstrecken wie Gotthard, San Bernardino oder Reschenpass sind ebenfalls überlastet. Die Felbertauernstraße sowie kleinere Passrouten wie das Timmelsjoch oder der Stallersattel sind durch Topografie und Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Der Fernpass (B179) ist besonders staugefährdet, ebenso wie die Zillertalstraße mit ihrer Blockabfertigung.

Tipps bei Hitze Aufgrund der hohen Temperaturen raten die Clubs zu folgenden Maßnahmen: