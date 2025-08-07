AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Stau in Österreich: Kollaps auf Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13)

Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13)
Verkehrskollaps dank Deutschen und Dänen

Die zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg sorgt am kommenden Wochenende (9. bis 11. August 2025) für erhebliche Verkehrsprobleme auf Österreichs Haupttransitrouten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2025
Als Favorit speichern
Gotthardt Tunnel Stau Schweiz
Foto: fotoember via Getty Images

Neben den Reisenden aus dem Süden Deutschlands beginnt für erste Urlaubergruppen aus Dänemark sowie Rückreisende aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bereits der Heimweg – mit entsprechenden Auswirkungen auf Autobahnen und Bundesstraßen.

Schon ab Donnerstagnachmittag (7.8.2025) rechnen ÖAMTC und ARBÖ mit einem spürbaren Anstieg des Verkehrsaufkommens. Besonders der Samstag (9.8.) gilt als Hauptreisetag mit großem Staupotenzial, doch auch der Freitagnachmittag entwickelt sich zunehmend zur Staubelastung. Die Verkehrsexperten raten, die Fahrt möglichst auf den frühen Morgen oder späten Abend zu legen.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick:

  • A1, West Autobahn: Großraum Salzburg, insbesondere bei Thalgau
  • A2, Süd Autobahn: Bereich Sinabelkirchen–Gleisdorf
  • A4, Ost Autobahn: Grenzstelle Nickelsdorf
  • A9, Pyhrn Autobahn: Tunnelkette Klaus–St. Pankraz, Bosruck- und Gleinalmtunnel, Baustellenbereich Kalwang–Mautern
  • A10, Tauern Autobahn: Mautstelle St. Michael, Tunnelportale bei Villach (Oswaldiberg) sowie der gesamte Raum Salzburg
  • A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel
  • A12, Inntal Autobahn: Raum Innsbruck und Grenze Kufstein/Kiefersfelden
  • A13, Brenner Autobahn: besonders Luegbrücke, Mautstelle Schönberg
  • A23, Südost Tangente Wien: in beiden Fahrtrichtungen
  • B177, Seefelder Straße: durchgehend
  • B179, Fernpassstraße: Füssen–Nassereith, Umfahrung Reutte, Lermoos
  • B169, Zillertalstraße: Blockabfertigung vor Brettfalltunnel
  • B7, Brünner Straße: vor Grenze Drasenhofen/Mikulov

Zentraler Engpass bleibt die Luegbrücke auf der A13, wo sich Ziel- und Rückreiseverkehr durch eine Dauerbaustelle stauen. Für Lkw über 3,5 Tonnen gilt eine verpflichtende Fahrspurregelung mit Gewichtskontrollen.

Wichtige Abfahrverbote und überlastete Alternativrouten

Tirol setzt auch an diesem Wochenende auf umfassende Abfahrverbote entlang der A10, A12 und A13. Zusätzlich gelten weiterhin Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen – 36 Tage in Richtung Süden und 21 Tage in Richtung Norden. Österreich und Deutschland führen zudem verstärkte Grenzkontrollen durch, unter anderem am Brenner und in Nickelsdorf.

Alternativstrecken wie Gotthard, San Bernardino oder Reschenpass sind ebenfalls überlastet. Die Felbertauernstraße sowie kleinere Passrouten wie das Timmelsjoch oder der Stallersattel sind durch Topografie und Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Der Fernpass (B179) ist besonders staugefährdet, ebenso wie die Zillertalstraße mit ihrer Blockabfertigung.

Tipps bei Hitze

Aufgrund der hohen Temperaturen raten die Clubs zu folgenden Maßnahmen:

  • Vor Fahrtantritt: Klimaanlage checken
  • Während der Fahrt: Temperatur im Innenraum moderat halten
  • Reisezeiten anpassen: am besten frühmorgens oder abends starten
  • Viel trinken, regelmäßig Pausen einlegen, Kinder unterhalten