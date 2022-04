Stau-Prognose 8. – 10.4. Osterferien-Start in 8 Ländern - fahren Sie abends

Am kommenden Wochenende (8. bis 10.4.) müssen Autofahrer und -fahrerinnen mit Staus auf Strecken gen Küsten und in den Süden rechnen. Insgesamt acht Bundesländer (Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) starten in die Osterferien, dazu gesellen sich Reisende aus den Nachbarländern. Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind bereits seit einer Woche in den Ferien.

Der Automobilclub ADAC rechnet am Freitag zwischen 13 und 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie 16 bis 20 Uhr mit starkem Ferienverkehr. Besonders die Routen in Richtung der Nord- und Ostsee-Küsten, der Alpen und der südlichen Länder sind stark frequentiert, wenn auch der Autoclub eine verminderte Mobilität wegen Corona, hohen Spritpreisen und wirtschaftlichen Bedenken wegen des Ukraine-Kriegs vermutet.

Das sind die besonders belasteten Strecken:

Großräume Frankfurt, München, Köln und Stuttgart

A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 7 Flensburg – Hamburg

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

In Österreich und der Schweiz muss mit ebenfalls hohem Verkehrsaufkommen gerechnet werden, da in allen österreichischen Bundesländern und einigen Schweizer Regionen ebenfalls die Ferien beginnen. Als besonders gefährdet gelten: Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route. Die Bundesstraßen in und aus den Wintersportzentren dürften phasenweise etwas voller sein. Wartezeiten von ca. 30 Minuten sind an den Hauptgrenzübergängen einzukalkulieren.

Autofahrer sollten nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Fazit

Der ADAC rechnet auf den klassischen Urlaubsrouten an die Küsten oder in Richtung Süden mit erheblichen Staus – auch wegen der Vielzahl von Baustellen.