Mit dem kommenden Wochenende steht eines der verkehrsreichsten der Saison bevor. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland schließen nun auch die Schulen ihre Tore. Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg befindet sich somit ganz Deutschland in den Sommerferien. Auf den Hauptreiserouten müssen Autofahrer abschnittsweise mit Stop-and-Go-Verkehr rechnen.

Um etwas Erleichterung zu schaffen, ist seit Samstag, den 1. Juli, das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot in Kraft, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Auch im Ausland nimmt der Ferienverkehr merklich zu, da viele Länder nun ebenfalls ihre Ferien haben. Die meisten Engpässe erwartet der Autoclub auf den Routen Tauern, Fernpass, Inntal, Brenner und Gotthard, sowie auf den Fernstraßen, die zu den Küsten Italiens, Frankreichs und Kroatiens führen. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien sollten Reisende genügend Zeit einplanen.

In Österreich gibt es zwei Besonderheiten zu beachten: Aufgrund von Ausweichstreckensperrungen ist entlang der österreichischen Inntal- und Brennerautobahn mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Als Alternative steht der Arlbergpass zur Verfügung.

An den Grenzen der europäischen Nachbarländer im Süden sollten Wartezeiten von etwa 60 Minuten eingeplant werden. Für Fahrten nach Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sind sogar längere Wartezeiten zu erwarten. An den deutschen Grenzübergängen sind besonders die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) stark staugefährdet.