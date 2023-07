Das kommende Wochenende wird nach Angaben des ADAC das schlimmste Stauwochenende dieser Feriensaison. Insbesondere in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern, die als letzte in die Sommerferien starten, ist mit einem starken Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Aber auch aus den Regionen Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande rollt eine zweite Reisewelle an, die die Autobahnen zusätzlich belasten wird. Für all diejenigen, die sich auf dem Heimweg befinden, wird es nicht besser. Viele Autoreisende aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens müssen sich auf den Rückweg machen, da die Schule bald wieder beginnt. Dieser Heimreiseverkehr könnte sogar stärker sein als der Anreiseverkehr.

Die stärksten Verkehrsstaus erwartet der ADAC für Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Reisende, die flexibel sind, sollten ruhigere Alternativrouten planen oder einen anderen Tag für ihre Reise wählen. Geeignete Wochentage hierfür sind Dienstag bis Donnerstag.

Lkw-Ferienfahrverbot in Kraft Um etwas Erleichterung zu schaffen, ist seit Samstag, den 1. Juli, das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot in Kraft, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Das sind die besonders belasteten Strecken (beide Richtungen):

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Bremen – Hamburg – Lübeck

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A45 Gießen – Dortmund

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München Diese Autobahnen sind gesperrt: A3 Passau – Würzburg in beiden Richtungen zwischen Kreuz Nürnberg und Nürnberg/Behringersdorf von Samstag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 6 Uhr

A261 Eckverbindung Harburg, Hamburg-Südwest Richtung Buchholzer Dreieck, zwischen Dreieck Hamburg-Südwest und Tötensen von Sonntag, 23. Juli, 20 Uhr, bis Mittwoch, 2. August

A111 Autobahnzubringer Hamburg, Dreieck Oranienburg – Charlottenburg, in beiden Richtungen zwischen Stolpe und Waidmannsluster Damm / Hermsdorfer Damm von Freitag, 28. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 31. Juli, 5 Uhr A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024

A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Lüdenscheid-Nord und Raststätte Sauerland bis auf Weiteres

A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

A49 Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel-West und Baunatal-Mitte bis 30. Januar 2024

A59 Köln – Bonn in beiden Richtungen zwischen Dreieck Bonn-Nordost und Anschlussstelle Bonn-Vilich von Samstag, 24. Juni, bis Samstag, 5. August

A59 Nord-Süd-Straße, Dinslaken – Duisburg zwischen Duisburg-Fahrn und Duisburg-Marxloh von Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 7. August, 5 Uhr

A94 München – Passau in beiden Richtungen zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023 Staus auch im Ausland Auch im Ausland nimmt der Ferienverkehr merklich zu, da viele Länder nun ebenfalls ihre Ferien haben. Auch die Heimreisespuren werden immer voller. Die meisten Engpässe erwartet der Autoclub auf den Routen Tauern, Fernpass, Inntal, Brenner und Gotthard, sowie auf den Fernstraßen, die zu den Küsten Italiens, Frankreichs und Kroatiens führen. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien sollten Reisende genügend Zeit einplanen.

In Österreich gibt es zwei Besonderheiten zu beachten: In Tirol sind an allen Wochenenden bis Mitte September entlang der Inntalautobahn A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck die Stau-Ausweichroten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Reisende von und nach Italien müssen deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Als Alternative steht der Arlbergpass zur Verfügung.

An den Grenzen der europäischen Nachbarländer im Süden sollten Wartezeiten von etwa 60 Minuten eingeplant werden. Für Fahrten nach Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sind sogar längere Wartezeiten zu erwarten. An den deutschen Grenzübergängen sind besonders die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) stark staugefährdet.

ADAC befürchtet mehr Pannen Der ADAC bereitet sich angesichts der hohen Anzahl von Pkw-Reisenden auf eine signifikante Zunahme von Pannen vor. Um in dieser Situation optimalen Support für seine Mitglieder zu gewährleisten, erhöht der Autoclub kurzfristig seine Kapazitäten. Neben den bekannten gelben Abschleppfahrzeugen können während dieser Zeit auch nicht gebrandete Fahrzeuge im Auftrag des ADAC unterwegs sein. Die Einhaltung der ADAC-Standards sind vertraglich festgelegt.

Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

