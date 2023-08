Die Rückreise aus den Sommerferien ist am kommenden Wochenende vielerorts mit langen Staus verbunden. In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen sowie dem nördlichen und mittleren Teil der Niederlande neigen sich die Ferien dem Ende zu. Gleichzeitig zeigt sich auch bereits eine spürbare Verringerung des Verkehrsaufkommens in Richtung der Urlaubsgebiete.

Dennoch sind immer noch zahlreiche Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg auf den Straßen unterwegs, da ihre Sommerferien erst später begonnen haben. Wer die Möglichkeit hat, sollte in Erwägung ziehen, die Rückreise an Wochentagen anzutreten – besonders empfehlenswert sind hierbei die Tage Dienstag und Mittwoch. Dies kann dazu beitragen, Staus und längere Fahrtzeiten zu vermeiden.

Lkw-Ferienfahrverbot in Kraft Um etwas Erleichterung zu schaffen, ist seit Samstag, den 1. Juli, das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot in Kraft, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Das sind die besonders belasteten Strecken (beide Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und Berlin

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Köln

A3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt

A4 Kirchheimer Dreieck– Erfurt – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt

A7 Flensburg – Hamburg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A10 Berliner Ring

A19 Rostock – Dreieck Wittstock/Dosse

A24 Berlin – Hamburg

A45 Gießen – Dortmund

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A72 Hof – Chemnitz

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München Aktuell gibt es in Deutschland über 1.400 Baustellen auf Autobahnen. Insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen kann es im Umfeld dieser Baustellen zu spürbaren Verzögerungen kommen. In einigen Fällen sind sogar Vollsperrungen unvermeidlich, um die Bauarbeiten durchführen zu können.

Diese Autobahnen sind gesperrt: A111 Dreieck Oranienburg – Charlottenburg in beiden Richtungen zwischen Stolpe und Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm von Samstag, 19. August, 21 Uhr, bis Dienstag, 22. August, 5 Uhr

A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024

A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Lüdenscheid-Nord und Raststätte Sauerland bis auf Weiteres

A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

A49 Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel-West und Baunatal-Mitte bis 30. Januar 2024

A544 Abzweig Aachen, Aachen (Europaplatz) Richtung Autobahnkreuz Aachen zwischen Übergang Aachen – Europaplatz und Würselen bis 31. Dezember 2028

A94 München – Passau in beiden Richtungen zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023

A96 Lindau Richtung München zwischen Erkheim und Stetten von Samstag, 19. August, 20 Uhr, bis Sonntag, 20. August, 5.30 Uhr Erfreulich für Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet: Nach langjährigen Baumaßnahmen wurde am Montag, 14. August, die Schiersteiner Brücke (A643) zwischen Wiesbaden und Mainz vollständig für den Verkehr eröffnet. Ab sofort sind auf dieser Strecke in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Mainz-Mombach und dem Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein jeweils drei Fahrstreifen uneingeschränkt befahrbar.

Staus auch im Ausland Im Ausland überwiegt der Heimreiseverkehr. Die meisten Engpässe erwartet der Autoclub auf den Routen Tauern, Fernpass, Inntal, Brenner und Gotthard, sowie auf den Fernstraßen, die zu den Küsten Italiens, Frankreichs und Kroatiens führen. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien und zurück sollten Reisende genügend Zeit einplanen.

Am Brenner kann es außerdem zu mehr Staus kommen, weil die Brenner-Bahnstrecke nach Italien im August gesperrt ist.

In Österreich gibt es zwei Besonderheiten zu beachten: In Tirol sind an allen Wochenenden bis Mitte September entlang der Inntalautobahn A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck die Stau-Ausweichrouten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Reisende von und nach Italien müssen deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Als Alternative steht der Arlbergpass zur Verfügung.

Starke Staus am Gotthardtunnel

Ein wichtiger Hinweis bezüglich des Schweizer Gotthardtunnels: Das Schweizer Bundesamt für Straßen (Astra) wart vor langen Staus im Bereich des Gotthardtunnels während der Sommerreisezeit. Die Experten befürchten, dass es zu einem Staurekord kommen könnte, und es ist durchaus realistisch, dass sich Staus über eine Länge von zehn Kilometern bilden könnten, insbesondere an den Wochenenden im August sowie Anfang September. Reisende sollten daher ihre Reisepläne sorgfältig abwägen und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht ziehen, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden.

ADAC befürchtet mehr Pannen Der ADAC bereitet sich angesichts der hohen Anzahl von Pkw-Reisenden auf eine signifikante Zunahme von Pannen vor. Um in dieser Situation optimalen Support für seine Mitglieder zu gewährleisten, erhöht der Autoclub kurzfristig seine Kapazitäten. Neben den bekannten gelben Abschleppfahrzeugen können während dieser Zeit auch nicht gebrandete Fahrzeuge im Auftrag des ADAC unterwegs sein. Die Einhaltung der ADAC-Standards sind vertraglich festgelegt.

