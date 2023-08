Auch das erste Wochenende im September bleibt geprägt von den Urlaubs-Rückkehrern. In Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und im nördlichen Teil der Niederlande neigen sich die Ferien nun dem Ende zu, während Bayern und Baden-Württemberg noch eine Woche länger Ferien haben. In den übrigen Bundesländern beginnt die Schule. Dies führt insbesondere auf den Autobahnen im Süden Deutschlands zu einer spürbaren Belastung durch Reiseverkehr. Die ohnehin während der Stoßzeiten auftretenden Staus bekommen erneut eine längere und verbreitetere Ausdehnung im gesamten Land. Baustellen tragen ihren Teil dazu bei, indem sie regelrecht erzwungene Zwischenstopps verursachen. Es ist deutlich spürbar, dass mit dem Ende der Sommerferien auch die Bauprojekte wieder vermehrt ins Rollen kommen.

Aktuell gibt es in Deutschland über 1.500 Baustellen auf Autobahnen. Insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen kann es im Umfeld dieser Baustellen zu spürbaren Verzögerungen kommen. In einigen Fällen sind sogar Vollsperrungen unvermeidlich, um die Bauarbeiten durchführen zu können.

In Österreich gibt es zwei Besonderheiten zu beachten: In Tirol sind an allen Wochenenden bis Mitte September entlang der Inntalautobahn A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck die Stau-Ausweichrouten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Reisende von und nach Italien müssen deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Als Alternative steht der Arlbergpass zur Verfügung.