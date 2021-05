Stellantis und Foxconn kooperieren I-Phone-Hersteller soll E-Autos für China bauen

Denn schon Anfang 2020 verkündete FCA, dass man mit dem chinesischen Unternehmen Hon Hai Precision über ein Joint-Venture zum Bau von Elektroautos für den chinesischen Markt verhandle und veröffentlichte eine entsprechende Absichtserklärung. Hon Hai ist der Mutterkonzern des I-Phone-Produzenten Foxconn.

Das seinerzeit angestrebte Joint-Venture mit einer 50-zu-50-Teilung sollte Elektroautos entwickeln und und später fertigen. Die Fahrzeuge seien ausschließlich für den chinesischen Markt vorgesehen, hieß es damals. Anfang 2020 verlautbarte FCA, man befinde sich noch in einer frühen Verhandlungsphase, hoffe aber in den kommenden Monaten zu einem Abschluss zu kommen.

Der ist nun offenbar erfolgt – allerdings zwischen Stellantis, dem Konzern der aus der Fusion von FCA und PSA hervorgegangen ist und dem chinesischen Unternehmen. Zumindest meldete Stellantis am 17. Mai 2021, dass man am Dienstag, den 18. Mai 2021 um 11:45 Uhr MESZ , eine neue strategische Partnerschaft zwischen der Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") mit der Tochtergesellschaft FIH Mobile Ltd. ("FIH”) bekannt geben werde.

Die Partnerschaft erläutern die Unternehmen in einer Telefonkonferenz und einem Live-Audio-Webcast. Bei der Veranstaltung sprechen auch Carlos Tavares, Chief Executive Officer Stellantis und Young Liu, Vorsitzender bei Foxconn.

Nicht nur Stellantis, sondern auch Foxconn baut Autos

Foxconn ist in China bereits seit Jahren am Mobilitätsdienstleister Didi Chuxing sowie den Elektroauto-Start-Ups Byton und Xpeng beteiligt. Zudem halten die Chinesen Anteile am Batteriehersteller CATL. Anfang 2021 ging der I-Phone-Bauer zudem ein Joint Venture mit der chinesischen Volvo-Mutter Geely ein, das vor allem als Auftragsfertiger für andere Autohersteller fungieren soll. Foxconn will sich bei seinen Aktivitäten in der Autobranche vor allem auf die Elektromobilität konzentrieren. Im Zeitraum von 2025 bis 2027 sollen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Unternehmensangaben berichtet, in jedem zehnten Elektroauto weltweit Bauteile oder Dienstleistungen von Foxconn stecken.

Passend dazu hatte Foxconn Ende 2020 eine eigene Elektroauto-Plattform vorgestellt, auf deren Basis je nach Kundenwunsch mehr oder weniger jedes Elektroauto realisiert werden kann. Mit im Boot ist eben der Autobauer Geely, der neben seiner Beteiligung an Daimler auch Eigentümer von Volvo und Polestar ist.

Dank dieser Konstellationen gilt Foxconn auch als heißer Kandidat für die Herstellung des Apple-Cars. Und zwar in beängstigend großen Stückzahlen. Mal sehen, wie genau die beim Stellantis-Joint-Venture geplant sind.

Fazit

Die Elektromobilität und der Wandel des Autos zum rollenden Smart-Device schmieden neue Allianzen. Der in der Elektronik-Branche groß gewordene Konzern Foxconn hat aber schon länger seine Absicht bekundet, im Autogeschäft mitzumischen. Es wird daher interessant zu sehen, welcher der beiden Kooperationspartner im neune Joint Venture am Ende tonangebend ist.