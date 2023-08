Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Stellantis-Konzern eine Investition in einen chinesischen E-Autobauer oder eine Geschäfts-Partnerschaft. Damit will Stellantis-CEO Carlos Tavares die Geschäfte auf dem weltgrößten Automarkt ankurbeln.

Eine mögliche neue Partnerschaft mit einem lokalen Autobauer würde laut Bloomberg zur Asset-Light-Strategie von Konzernchef Carlos Tavares passen, die unter anderem den Verzicht auf eigene Werke in China vorsieht. Bereits im Sommer 2022 hatte Stellantis aus Kostengründen sein in Kooperation mit GAC betriebenes einziges Jeep-Werk in China geschlossen und zudem erwogen, die komplette Produktion in China einzustellen.