Streetscooter-Hersteller B-On meldet Insolvenz an

Das Unternehmen, das vormals Odin Automotive hieß, hatte im Januar 2022 die Elektrotransporter-Sparte Streetscooter von der Deutschen Post übernommen. Der Verkauf umfasste das geistige Eigentum für die Fahrzeugmodelle D17 und D20 sowie die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Japan.

Jetzt hat der Autobauer mit Hauptsitz in Aachen beim dortigen Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Nach Unternehmensangaben haben Lieferengpässe bei Bauteilen zu einem Produktionsrückgang und damit in der Folge zu Zahlungsschwierigkeiten geführt. B-On strebt unter dem Schirm des Insolvenzverfahrens eine Neuausrichtung an. Die Produktion des Streetscooters am Standort Düren wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt, soll aber baldmöglichst wieder anlaufen. Gespräche mit Kunden und Lieferanten dazu seien bereits im Gang. Von der Insolvenz betroffen sind laut Pressemitteilung 78 Mitarbeiter von B-On in Aachen sowie 170 Beschäftigte von Neapco im Werk Düren.