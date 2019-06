SUV Neuzulassungen Mai 2019 Deutschlands beliebteste SUV – und die Flops

114 Stück haben gefehlt zur Sechsstelligkeit: mit 99.886 Neuzulassungen im Mai haben die Geländewagen und SUV abermals einen Rekordmonat verzeichnet. Die SUV legen gegenüber dem Vorjahresmonat um stramme 32 Prozent zu – in einem insgesamt recht freundlichen Markt. Um 9,1 Prozent stiegen die Neuzulassungen auf insgesamt 332.962 Pkw.

Wachstum allerorten gab es im Mai jedoch nicht zu vermelden, tatsächlich hatten es besonders einige deutsche Modelle schwer. Mit Audi Q2 (-21 Prozent), Q5 (-35 Prozent) und Q7 (-53 Prozent) parken die Ingolstädter sogar gleich drei Baureihen in der Verlustzone, unter den volumenstarken Verlierern findet sich außerdem die Mercedes-Modelle GLE und GLC.

Torsten Seibt Wachstumsmarkt: Seit dem 2018er Facelift verkauft sich der Ford Ecosport blendend, im Mai fährt er erstmals in die Top 10

Speziell der Volkswagenkonzern ist allerdings auch auf der Sonnenseite daheim. So legte der Audi Q3 um 118 Prozent, der VW Touareg sogar um 216 Prozent zu. Der neue VW T-Cross pirscht sich von hinten durch die Tabelle und macht gegenüber dem April 27 Plätze gut, an der Spitze verkaufen die Wolfsburger mit dem T-Roc und dem Tiguan alleine fast 13.000 Einheiten.

Ganz vorne in der Tabelle finden sich ausnahmslos Kompakt-SUV, darunter mit Dacia Duster und Ford Ecosport auch zwei besonders günstige Modelle. Speziell der Ecosport, seit dem umfassenden Facelift im vergangenen Jahr ein echter Überflieger, dürfte den Verantowrtlichen in Köln viel Freude bereiten, mit einer Steigerung um 75 Prozent fährt er im Mai auf Tabellenplatz 6 vor.

SUV Neuzulassungen Top 25 Mai 2019 Modellreihe Anzahl Veränd. ggü. 05/18 Anzahl gewerbl. (%) BMW X5 1.577 115,7 82,8 MAZDA CX-5 1.638 41,7 49,9 MAZDA CX-3 1.660 93,5 39,0 AUDI Q2 1.690 -21,9 64,6 SKODA KODIAQ 1.739 -11,4 59,1 OPEL CROSSLAND X 1.739 3,9 57,3 NISSAN QASHQAI 1.781 10,2 47,8 VOLVO XC60 1.800 59,4 81,6 VW T-CROSS 1.959 X 56,0 OPEL GRANDLAND X 2.026 33,3 72,6 OPEL MOKKA 2.196 6,8 75,9 BMW X3 2.445 54,6 66,6 RENAULT CAPTUR 2.462 43,3 72,3 HYUNDAI TUCSON 2.590 42,8 68,3 SKODA KAROQ 2.599 52,5 38,3 SEAT ARONA 2.638 53,7 44,6 MERCEDES GLK, GLC 2.729 -12,2 67,7 DACIA DUSTER 2.772 23,9 10,2 SEAT ATECA 2.899 82,2 56,2 FORD ECOSPORT 3.020 75,5 50,2 AUDI Q3 3.236 117,9 48,4 FORD KUGA 3.463 -8,2 71,4 BMW X1 4.063 66,3 45,1 VW T-ROC 5.625 74,0 47,1 VW TIGUAN 7.349 -5,7 62,4

Ein Blick auf die alternativen Antriebe, die im SUV-Segment auch an Bedeutung gewinnen, offenbart Unterschiede. Während von Audis E-Tron immerhin stabile 322 Einheiten erstmals zugelassen werden, ist die Nachfrage nach dem Jaguar I-Pace (86 Stück) und dem Tesla Model X (48 Stück) eher verhalten. Bei Hybrid-Pionier Toyota gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Der C-HR und der Lexus NX verlieren deutlich, während der neue Lexus UX stark nachgefragt wird und der neue RAV4 die Zahlen im Vergleich zu 2018 fast verdoppeln kann – alle diese Modelle werden überwiegend mit Hybridantrieb gekauft.

Arturo Rivas 1/100 In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die SUV-Neuzulassungen in Deutschland für den Mai 2019. Arturo Rivas 1/100 In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die SUV-Neuzulassungen in Deutschland für den Mai 2019. J. Lipman 2/100 Platz 99: Der Rolls Royce Cullinan. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 4 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 55 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Infiniti 3/100 Platz 98: Der Infiniti QX30. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 5 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 23 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Cadillac 4/100 Platz 97: Der Cadillac Escalade. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 7 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 61 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hyundai 5/100 Platz 96: Der Hyundai Nexo. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 8 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 45 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Cadillac 6/100 Platz 95: Der Cadillac XT5. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 19 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 138 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Bentley 7/100 Platz 94: Der Bentley Bentayga. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 25 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 70 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Maserati 8/100 Platz 93: Der Maserati Levante. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 25 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 178 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Werk 9/100 Platz 92: Der Lexus RX. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 40 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 195 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Ssangyong 10/100 Platz 91: Der Ssangyong Korando. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 44 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 230 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wolfgang Groeger-Meier 11/100 Platz 90: Der Tesla Model X. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 48 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 220 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Lexus 12/100 Platz 89: Der Lexus NX. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 59 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 337 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Manuel Debus 13/100 Platz 88: Der Ssangyong Rexton. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 61 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 290 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. auto motor und sport 14/100 Platz 87: Der Mercedes GLS. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 64 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 333 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jens Koch 15/100 Platz 86: Der Toyota Land Cruiser. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 64 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 469 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jeep 16/100 Platz 85: Der Jeep Cherokee. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 65 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 327 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Land Rover 17/100 Platz 84: Der Land Rover Discovery. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 85 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 385 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jaguar 18/100 Platz 83: Der Jaguar I-Pace. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 86 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 385 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Rossen Gargolov 19/100 Platz 82: Der BMW X6. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 95 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 574 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Lada 20/100 Platz 81: Der Lada Niva/Urban. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 126 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 540 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wolfgang Groeger-Meier 21/100 Platz 80: Der Nissan X-Trail. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 130 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 563 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Subaru 22/100 Platz 79: Der Subaru XV. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 130 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.035 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. PSA 23/100 Platz 78: Der DS DS7 Crossback. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 139 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 704 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Ssangyong 24/100 Platz 77: Der Ssangyong Tivoli. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 148 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 408 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Land Rover 25/100 Platz 76: Der Range Rover. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 151 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.148 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Alfa Romeo 26/100 Platz 75: Der Alfa Romeo Stelvio. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 169 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 864 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Subaru 27/100 Platz 74: Der Subaru Forester. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 179 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 941 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Sarah Peters 28/100 Platz 73: Der Jaguar F-Pace. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 184 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 982 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Renault 29/100 Platz 72: Der Renault Koleos. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 198 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 869 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jeep 30/100 Platz 71: Der Jeep Grand Cherokee. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 206 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 940 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Thomas Starck 31/100 Platz 70: Der Jeep Wrangler. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 214 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 916 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hyundai 32/100 Platz 69: Der Hyundai Santa Fe. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 222 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.052 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Honda 33/100 Platz 68: Der Honda HR-V. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 235 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.354 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Land Rover 34/100 Platz 67: Der Range Rover Velar. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 241 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.308 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Suzuki 35/100 Platz 66: Der Suzuki SX4. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 244 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.547 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jaguar 36/100 Platz 65: Der Jaguar E-Pace. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 259 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.238 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wolfgang Groeger-Meier 37/100 Platz 64: Der Citroen Cactus. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 303 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.475 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Kia 38/100 Platz 63: Der Kia Sorento. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 308 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.102 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hans-Dieter Seufert 39/100 Platz 62: Der Range Rover Sport. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 321 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.756 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Tobias Sagmeister - Audi 40/100 Platz 61: Der Audi E-Tron. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 322 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.536 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Ford 41/100 Platz 60: Der Ford Edge. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 323 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.809 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Kia 42/100 Platz 59: Der Kia Niro. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 333 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.720 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Achim Hartmann 43/100 Platz 58: Der Land Rover Discovery Sport. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 335 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.119 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. BMW 44/100 Platz 57: Der BMW X7. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 344 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 518 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Lexus 45/100 Platz 56: Der Lexus UX. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 349 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 589 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Mercedes 46/100 Platz 55: Der Mercedes G. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 370 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.465 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jeep 47/100 Platz 54: Der Jeep Renegade. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 386 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.957 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Honda 48/100 Platz 53: Der Honda CR-V. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 390 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.081 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Land Rover 49/100 Platz 52: Der Range Rover Evoque. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 403 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.652 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Audi 50/100 Platz 51: Der Audi Q7. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 409 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.649 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Mitsubishi 51/100 Platz 50: Der Mitsubishi ASX. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 543 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 3.151 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Porsche 52/100 Platz 49: Der Porsche Cayenne. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 549 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 1.918 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wolfgang Groeger-Meier 53/100 Platz 48: Der Kia Stonic. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 553 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.672 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Jeep 54/100 Platz 47: Der Jeep Compass. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 578 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.755 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Audi 55/100 Platz 46: Der Audi Q8. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 580 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.669 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Daimler AG 56/100 Platz 45: Der Mercedes GLE. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 599 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.602 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Suzuki 57/100 Platz 44: Der Suzuki Vitara. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 663 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 3.845 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Suzuki 58/100 Platz 43: Der Suzuki Jimny. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 665 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.693 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Arturo Rivas 59/100 Platz 42: Der Volvo XC90. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 707 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.713 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. BMW 60/100 Platz 41: Der BMW X4. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 708 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.747 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Toyota 61/100 Platz 40: Der Toyota C-HR. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 862 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 6.679 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. BMW 62/100 Platz 39: Der BMW X2. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 875 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 4.566 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. VW 63/100 Platz 38: Der VW Touareg. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 883 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.195 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Richard Pardon - Porsche 64/100 Platz 37: Der Porsche Macan. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 937 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 3.901 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Mitsubishi 65/100 Platz 36: Der Mitsubishi Eclipse Cross. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 940 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.665 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Kia 66/100 Platz 35: Der Kia Sportage. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 964 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.089 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Renault 67/100 Platz 34: Der Renault Kadjar. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.087 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 6.107 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen Christian Schulte 68/100 Platz 33: Der Seat Tarraco. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.090 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.497 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Peugeot 69/100 Platz 32: Der Peugeot 2008. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.103 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.104 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Toyota 70/100 Platz 31: Der Toyota RAV4. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.270 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.271 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Volvo 71/100 Platz 30: Der Volvo XC 40. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.357 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.325 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hans-Dieter Seufert 72/100 Platz 29: Der Mercedes GLA. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.412 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 7.461 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Mitsubishi 73/100 Platz 28: Der Mitsubishi Outlander. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.424 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.371 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Audi 74/100 Platz 27: Der Audi Q5. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.424 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.919 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hyundai 75/100 Platz 26: Der Hyundai Kona. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.540 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.624 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hans-Dieter Seufert 76/100 Platz 25: Der BMW X5. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.577 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 5.368 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Dino Eisele 77/100 Platz 24: Der Mazda CX-5. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.638 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.870 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Mazda 78/100 Platz 23: Der Mazda CX-3. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.660 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 7.900 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Audi AG 79/100 Platz 22: Der Audi Q2. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.690 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 10.423 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Skoda 80/100 Platz 21: Der Skoda Kodiaq. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.739 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.732 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Opel 81/100 Platz 20: Der Opel Crossland X. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.739 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.925 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wolfgang Groeger-Meier 82/100 Platz 19: Der Nissan Qashqai. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.781Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 9.533 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Christian Bittmann 83/100 Platz 18: Der Volvo XC60. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.800 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 6.834 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. VW 84/100 Platz 17: Der VW T-Cross. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 1.959 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 2.699 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Opel 85/100 Platz 16: Der Opel Grandland X. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.026 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 9.247 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Achim Hartmann 86/100 Platz 15: Der Opel Mokka. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.196 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 8.113 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Wilfried Wulff - BMW 87/100 Platz 14: Der BMW X3. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.445 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 11.547 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Renault 88/100 Platz 13: Der Renault Captur. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.462 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 9.871 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Hyundai 89/100 Platz 12: Der Hyundai Tucson. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.590 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 11.010 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Achim Hartmann 90/100 Platz 11: Der Skoda Karoq. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.599 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 12.489 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Seat 91/100 Platz 10: Der Seat Arona. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.638 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 9.521 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Daimler 92/100 Platz 9: Der Mercedes GLC. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.729 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 15.428 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Dacia 93/100 Platz 8: Der Dacia Duster. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.772 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 11.685 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Eugeni Sunyer 94/100 Platz 7: Der Seat Ateca. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 2.899 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 12.221 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Ford 95/100 Platz 6: Der Ford Ecosport. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 3.020 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 12.030 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. H. Hülser/Audi 96/100 Platz 5: Der Audi Q3. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 3.236 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 10.066 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Achim Hartmann 97/100 Platz 4: Der Ford Kuga. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 3.463 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 16.017 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. Dino Eisele 98/100 Platz 3: Der BMW X1. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 4.063 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 15.412 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. VW 99/100 Platz 2: Der VW T-Roc. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 5.625 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 25.656 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen. auto motor und sport 100/100 Platz 1: Der VW Tiguan. Das Modell kommt im Mai 2019 auf 7.439 Pkw-Neuzulassungen. Seit Januar 2019 wurden insgesamt 35.371 Fahrzeuge dieser Modellreihe erstmals zugelassen.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.