Das Rückruf-Desaster rund um Takata-Airbags nimmt kein Ende. Nun ruft Honda zusammen mit seiner Luxusmarke Acura in den USA erneut etwa 1,1 Millionen Autos zurück. Dabei handelt es sich um im Zuge der Rückrufwelle bereits reparierte Autos, bei denen erneut der Gasgenerator des Fahrer-Frontairbags getauscht werden muss. Dieser kann auch in der Spezifikation des Austauschteils (Teile-Code PSDI-5D) reißen und scharfe Metallteile durch den Innenraum schleudern, sollte der Airbag bei einem Umfall ausgelöst werden.

Feuchtigkeit im eigentlich trockenen Generator

Grund ist ein Produktionsfehler in einem mexikanischen Takata-Werk, bei dem Feuchtigkeit in den ansonsten trockenen und versiegelten Gasgenerator gelangt ist. Dadurch wird die Zersetzung des Treibmittels beschleunigt, was den Druck im Gasgenerator erhöht. Bei dem Rückruf wird der Gasgenerator durch Teile von anderen Zulieferern ersetzt.

Honda wurde nach einem Unfall eines 2004er Odyssey auf das Problem aufmerksam. Als der Luftsack auslöste, riss der Gasgenerator und verletzte den Fahrer am Arm. Honda und Acura rufen aber vorsorglich deutlich mehr Modelle zurück:

Honda Rückruf wegen Takata-Airbags März 2019

Modelljahr Modell 2003 Acura 3.2CL 2013-2016 Acura ILX 2003-2006 Acura MDX 2002-2003 Acura 3.2TL 2004-2006 und 2009-2014 Acura TL 2007-2016 Acura RDX 2010-2013 Acura ZDX 2001-2007 und 2009 Honda Accord 2001-2005 Honda Civic 2002-2007 und 2010-2011 Honda CR-V 2003-2011 Honda Element 2007 Honda Fit 2002-2004 Honda Odyssey 2003-2008 Honda Pilot 2006-2014 Honda Ridgeline

Da es sich in allen Fällen um schon einmal zurückgerufene Autos handelt, bleibt die Anzahl von 12,9 Millionen Honda- und Acura-Fahrzeugen, die von den Takata-Schwierigkeiten betroffen sind oder waren, gleich. Die Anzahl an getauschten Gasgeneratoren steigt allerdings auf 21 Millionen. Insgesamt sind im Zuge aller Takata-Rückrufaktionen bislang 46 Millionen Airbags in 29 Millionen Autos getauscht worden. Der Airbag-Spezialist, der nach dem Rückruf-Desaster Insolvenz anmelden musste, gehört inzwischen zum chinesisch-amerikanischen Autozulieferer KSS.