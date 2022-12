Tanken vor Weihnachten Wann ist der Sprit günstig?

Nach einer Auswertung unserer Spritpreis-App "mehr tanken" sind im Jahr 2021 die Preise für Diesel und E10 Super-Benzin vom 21.12. an kontinuierlich angestiegen. Lag der Benzinpreis an diesem Tag bei durchschnittlich 1,587 Euro pro Liter, so wurden an Heiligabend 1,598 Euro aufgerufen, am 2. Weihnachtstag standen durchschnittlich 1,610 Euro auf der Preistafel.

Ähnlich sah es bei Diesel aus. Am 21.12. kostete der Diesel 1,50 Euro pro Liter, am 24.12. waren es 1,508 Euro und am 26,12. 1,520 Euro. Beide Spritsorten stiegen auch nach Weihnachten weiter an. Bis zum 31.12. lagen die Spritpreise bei 1,648 Euro für Super-E10 beziehungsweise 1,555 Euro für Diesel. Zum Jahreswechsel 2021/2022 stieg die CO₂-Bepreisung von 25 auf 30 Euro pro Tonne, die Mineralölkonzerne hatten damals diese Preissteigerung vermutlich schon vorweggenommen.

Spritpreis-Entwicklung Weihnachten bis SIlvester 2021 Datum Preis E10 pro Liter Preis Diesel pro Liter 21.12. 1,587 Euro 1,500 Euro 22.12. 1,587 Euro 1,498 Euro 23.12. 1,594 Euro 1,503 Euro 24.12. 1.598 Euro 1,508 Euro 25.12. 1,608 Euro 1,517 Euro 26.12. 1,610 Euro 1,520 Euro 27.12. 1,614 Euro 1,525 Euro 28.12. 1,620 Euro 1,528 Euro 29.12. 1,631 Euro 1,540 Euro 30.12. 1,637 Euro 1,546 Euro 31.12. 1,648 Euro 1,555 Euro

Tanken Sie noch in dieser Woche

In diesem Jahr wurde diese Abgabe ausgesetzt, trotzdem müssen sich Autofahrer und -fahrerinnen auf eine Preisrallye einstellen. Die in den vergangenen Wochen gesunkenen Spritpreise werden zu den Feiertagen hin ansteigen und bis mindestens zum 26.12. auf einem höheren Niveau bleiben. Besonders am 22. und 23.12. sowie am 26.12. rechnet der ADAC mit verstärkten Verkehr, auch weil die Weihnachtsferien beginnen.

Daher empfehlen wir, bis spätestens Dienstag, 21.12. vollzutanken. Natürlich sollten Sie regelmäßig die aktuellen Preis-Notierugen checken. Für eine aktuelle Preis-Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

Umfrage Nutzen Sie Spritpreis-Apps? 3993 Mal abgestimmt Ja! Das spart wirklich Geld! Nein! Das ist mir zu aufwändig! mehr lesen

Fazit

Die Spritpreise steigen vor Weihnachten an und dürften sich bis zum Jahresbeginn auch kaum noch erholen. Autofahrer sollten noch in dieser Woche volltanken und unsere Spritpreis-App "mehr tanken" verwenden.