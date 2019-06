Neues Lego Technic-Modell Der Land Rover Defender kommt

Bestehend aus 2.573 Teilen verfügt der Land Rover über eine Lenkmechanik sowie ein sequenzielles Viergang-Getriebe. Dazu kommen drei Differentiale und eine Einzelradaufhängung auf die Lego-Fans zu. Das Highlight ist sicher die voll funktionsfähige Seilwinde in der Frontschürze. Control+, also die elektronische Steuerung des Modells via App, ist jedoch nicht vorgesehen.

Der dreitürige Defender zeigt sich in Oliv-Grün mit weiß abgesetztem Dach, Ersatzrad an der Hecktür, kräftig ausgestellten Radhäusern und Equipememt auf dem Dachträger. Das Modell misst 42 Zentimeter in der Länge und ist 20 Zentimeter breit sowie 22 Zentimeter hoch und ist unter der Produktnummer 42110 für Lego-Spieler ab elf Jahren geeignet. Der Preis wird vermutlich 169,99 Euro betragen.