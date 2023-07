Das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) fordert in einer Stellungnahme zu Teslas Antrag auf Erweiterung der Gigafactory 4 eine Änderung eben dieser Pläne. Die geplante Fertigung für Batteriezellen liege genauso zum Teil in einer Wasserschutzzone wie die Prozessabwasserrecycling-Anlage. Darin sieht das LfU "unüberwindliche Hindernisse" für eine Teilgenehmigung.

Tesla weißt im Gegenzug darauf hin, dass die Erweiterung der Batterieproduktion nicht Gegenstand des ersten Antrags auf eine Teilgenehmigung sei. Bei der Wasseraufbereitung entgegnet Tesla, dass man nur eine bereits vorhandene Abwasserbehandlungs-Anlage umrüsten werde. Weitere Anlagen zur Wasseraufbereitung werde man außerhalb des Schutzgebietes positionieren.

Größte Autofabrik Deutschlands geplant Die Tesla Gigafactory 4 im Brandenburgischen Grünheide ist jetzt schon einer der größten Industriebetriebe im Osten Deutschlands. Nun will der amerikanische Elektroauto-Hersteller den Standort zum größten Autowerk der Bundesrepublik ausbauen. Der Tagesspiegel berichtet, dass sich die Zahl der Beschäftigten von aktuell 11.000 auf 22.500 mehr als verdoppeln soll. Zudem soll nördlich der bestehenden Haupthalle eine weitere Halle mit einer Kantenlänge von 700 Meter entstehen. Die neue Fertigungsstätte soll bereits 2024 in Betrieb gehen – zumindest zum Teil. Tesla arbeitet üblicherweise bereits in teilweise fertiggestellten Produktionsstätten, während sich andere Teile noch im Bau befinden.

Dem Thema Wasserverbrauch versucht Tesla mit der Ankündigung zu begegnen, dass dieser trotz des massiven Werkausbaus nicht steigen soll. Dafür soll die gesamte Einrichtung einen geschlossenen Wasserkreislauf erhalten. Trotzdem rechnen Politiker und der Hersteller mit weiterer Kritik von Naturschützern – auch, weil für den Erweiterungsbau weiterer Plantagen-Wald aus DDR-Beständen gerodet werden muss.

Aktuell stößt die Gigafactory 4 jährlich 260.000 Fahrzeuge aus – Tesla-Chef Elon Musk möchte den Ausstoß auf eine Millionen Fahrzeuge hochschrauben, was einer Wochenproduktion von zirka 19.230 Fahrzeugen entspricht.

Batterieproduktion durch US-Subventionen verzögert Die Gigafactory Berlin/Brandenburg soll zudem die größte Batteriefabrik der Welt werden. Das hatte Elon Musk im Jahr 2020 angekündigt. Und tatsächlich begann Tesla im brandenburgischen Grünheide bereits mit der Produktion von Batterie-Komponenten. Die eigentliche Zellproduktion soll nun aber hauptsächlich nach Amerika verlegt werden. Grund seien die dortigen steuerlichen Anreize beim Kauf von E-Autos.

Bereits im Herbst 2022 zeichnete sich der Kurswechsel von Elon Musk ab. Wichtige Fertigungsschritte wurden da nämlich in sein Heimatland USA verlagert, weil die US-Regierung dortige Batterieproduktionen mit massiven Subventionen unterstützt. Dieses Subventionspaket hatte auch insgesamt zu einer Verzögerung der Akkufertigung in Grünheide geführt.

Dennoch soll das Batteriewerk in Grünheide weiter aufgebaut werden, vor allem zur Montage von Batterien, die anschließend in die hier produzierten Tesla-Modelle eingebaut werden. Zudem sollen in Brandenburg auch Elektroden produziert und zur Zellfertigung in die USA verschickt werden. Die komplette Batteriefertigung – also inklusive der Zellen – dürfte sich in Grünheide aber weiterhin verzögern. Die neuen Pläne und der Fokus auf die USA gehen auf den sogenannten "Inflation Reduction Act" zurück – ein Inflationsbekämpfungsgesetz der US-Regierung.

Inflation Reduction Act Das Gesetz soll die amerikanische Wirtschaft und Kaufkraft stärken und inländische Produktionen fördern. Für Hersteller von Elektroautos bedeutet das Steuererleichterungen beim Bezug von im Inland produzierten Batterien. Endkunden und Verbraucher bekommen ebenfalls Kaufunterstützung oder Rabatte beim Kauf solcher E-Autos. Doch auch in den USA läuft längst nicht alles rund für Tesla. Beim Hochfahren der Batteriefertigung für die 4680-Zellen an den Standorten Texas und Kalifornien gibt es offenbar wegen neuer Produktionstechniken massive Probleme.

Und auch in Grünheide dürften die spontanen Planänderungen für weiteres Chaos sorgen. Tesla plant dennoch eine Erweiterung seines deutschen Werks. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium merkt aber an, dass der Autobauer dafür nach wie vor keinen Bauantrag gestellt hat. Anscheinend wartet Tesla weiterhin auf Fördergelder für sein Werk in Grünheide. Die Anfrage hatte Tesla zwar bereits im November 2020 in Brüssel gestellt, aber daraufhin die beantragte Fördersumme so oft geändert, dass der Antrag immer noch in der Prüfung ist. Auf von der EU freigegebene Fördergelder für die Batterieproduktion hatte Tesla verzichtet, weil die Verantwortlichen nicht mit den Vergabe-Bedingungen einverstanden waren.

Produktion verdoppeln Erst beklagte Tesla-Chef Elon Musk Milliarden-Verluste seiner Fabriken, nun will er die Produktionskapazität seiner Gigafactroy in Grünheide verdoppeln: Von 500.000 Einheiten auf eine Million. Das geht aus dem Haushaltsplan der Kreisverwaltung Oder-Spree hervor: "Das Unternehmen hat zudem angekündigt, Ende 2022 einen Antrag zur Erweiterung des Werks zu stellen, verbunden mit einer weiteren Kapazitätserhöhung von fünfhunderttausend auf über eine Million Pkw pro Jahr."

Die Vorproduktion begann in Grünheide Ende 2021, seit Anfang 2022 läuft die reguläre Serienproduktion, im Juni 2022 war eine Wochenproduktion von 1.000 Model Y erreicht, was einer Verdopplung der Produktionsrate innerhalb von drei Monaten entsprach. Ende 2022 verließen wöchentlich rund 2.000 Autos das Werk, mittlerweile sollen es 5.000 sein. Allerdings hatten die Tesla-Verantwortlichen ursprünglich schon für 2022 eine Wochenproduktion von 5.000 Fahrzeugen geplant.

Die Nachricht über die Kapazitätserweiterung trifft nahezu zeitgleich mit der Vergrößerung der Fabrikfläche ein. 70 Hektar Kiefern-Plantage aus DDR-Zeiten müssen für Erweiterungsbauten weichen. Dafür musste Tesla forst- und artenschutzrechtliche Auflagen erfüllen, die nach Unternehmens-Angaben entweder bereits umgesetzt sind oder sich in der Umsetzung befinden. Dazu zählt, dass der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller 300 Hektar Mischwald aufforstet – auf Flächen, die für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr geeignet sind.

Umweltschützer bemängeln Brandschutz Außerdem plant Tesla, seinen Güterbahnhof zu erweitern. Dafür ist allerdings ein neuer Bebauungsplan nötig. Die brandenburgische Landesregierung sieht Teslas Erweiterungsarbeiten als Bestätigung für den Standort. Anscheinend war man verunsichert – schließlich hatten die Amerikaner erst kürzlich ihre Pläne für eine große Batteriefabrik in Grünheide auf Eis gelegt, nachdem die US-Regierung Milliarden-Subventionen für heimische Batteriefabriken beschlossen hatte. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bezeichnet Tesla als größten industriellen Arbeitgeber und Ausbilder des Landes.

NfG Auf landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Flächen in Brandenburg forstet Tesla als Ersatz für die Rodung von Kiefern-Plantagen ökologisch wertvolleren Mischwald auf.

Die Bürgerinitiative Grünheide und der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg e.V. (VNLB) kritisieren hingegen die weiteren Rodungen. Die Anwohner und Umweltschützer führen an, dass Tesla nicht den Produktions-Ablauf beherrsche und es im Werk immer wieder zu Störungen kommen. Tatsächlich musste die Feuerwehr beispielsweise am 26. September um 3:30 Uhr auf dem Recyclinghof des Werkgeländes zirka 800 Kubikmeter Pappe und Holzreste löschen, wie rbb24 berichtete. Einen Tag später bekam die Märkische Oderzeitung von den zuständigen Behörden die Bestätigung, dass die Gigafactory nach wie vor nicht über eine funktionstüchtige Brandmelde-Anlage verfüge. Tesla arbeite an einer Inbetriebnahme der Brandmelde- und Sprinkler-Anlage – die aktuelle Produktion laufe auf Grundlage eines vorläufigen und von den Behörden genehmigten Brandschutz-Konzeptes. Acht Mitarbeiter patrouillieren rund um die Uhr als Brandschutzwachen durchs Werk, in der Haupthalle sind an drei Standorten Feuerwehr-Fahrzeuge stationiert.

8 Monate Verspätung Die insgesamt vierte Tesla Gigafactory ist gleichzeitig der erste Produktionsstandort des Unternehmens in Europa und seine bisher fortschrittlichste, nachhaltigste und effizienteste Fabrik. Die Gigafactory Berlin ist neben dem Werk im kalifornischen Fremont sowie den Gigafabriken in Reno (Nevada), Buffalo (New York) und Shanghai (China) die fünfte große Tesla Produktionsstätte weltweit. Obwohl Tesla den ursprünglich für Juli 2021 geplanten Produktionsstart nicht halten konnte, wurde die neue Fabrik in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Nach der Ankündigung im November 2019 begann die Bauphase bereits im Frühjahr 2020. Die Gigafactory vereint auf ihrem 300 Hektar großen Gelände mehrere Produktionseinheiten auf einer Gesamtfläche von mehr als 227.000 Quadratmetern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

30.000 Model Y im Jahr 2022 Bei Vollauslastung werden laut Tesla bis zu 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Autos, Batteriezellen, Batterien, Elektromotoren, Kunststoffteile, Sitze und Achsen herstellen. Besonders gespannt schauen nicht nur Tesla-Fans weltweit auf die Qualität der Fahrzeuge, die aus dem deutschen Werk kommen – die Erwartungen sind diesbezüglich hoch. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von aktuell 500.000 Fahrzeugen (ausschließlich Model Y) und einer avisierten Batterieproduktion von bis zu 50 GWh wird die Fabrik laut Tesla die größte Elektroautofabrik Europas sein.

Unklar war bis zum Schluss, ob der regionale Wasserversorger die Gigafactory überhaupt würde beliefern dürfen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatte am 4. März die Genehmigung der Wasserförderung am Brunnen Eggersdorf aus formellen Gründen verworfen – diese Förderung schließt auch Teslas Gigafactory mit ein. Damit wäre laut des zuständigen Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) die Rechtsgrundlage für die Wasserversorgung entfallen. Das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) hat die Rechtsgrundlage mit einer Duldung der Gesamtfördermenge in Höhe von rund 3,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr gerettet. Parallel haben sie bei Tesla auch am Thema Wasser gearbeitet. Auf Basis der Erfahrungen in den Gigafactories Reno und Shanghai will Tesla in Grünheide den Wasserverbrauch pro Auto deutlich unter der Branchenschnitt senken: auf 2,2 Kubikmeter statt den üblichen 3,7 Kubikmetern.

Tesla Musk ist Science-Fiction-Fan. Für die Giga-Berlin-Graffitis stand die Wüsten-Saga "Dune" Pate.

Graffitis mit Science-Fiction-Hintergrund Abgesehen vom großen Produktionsgebäude ist in Grünheide vieles noch Baustelle. Was nicht heißt, dass die Fabrik nicht trotzdem schon ein Hingucker ist. Die großen Beton-Segmente wurden bereits mit spektakulären Graffitis verziert. Alle mehr oder weniger mit einem Bezug zum Science-Fiction-Klassiker Dune "The Spice must flow".

Deutschland als gefragter Standort Für Tesla ist Grünheide übrigens nicht der erste Produktionsstandort in Deutschland: Am 3. Januar 2017 übernahmen die Amerikaner den in Prüm (Rheinland-Pfalz) ansässigen Zulieferer Grohmann Engineering. Der in "Tesla Grohmann Automation" umbenannte Maschinenbauer betreibt wiederum weitere Standorte im bayerischen Neutraubling, in Chandler im US-Bundesstaat Arizona und in Shanghai. Das Unternehmen hat das Produktionssystem für den Tesla Model 3 erstellt und baut Montage-Maschinen zur Fertigung von Batteriezellen und -modulen. Mit der Übernahme durch Tesla war der Hersteller gezwungen, seine sämtlichen bestehenden Geschäftsbeziehungen zu mit Tesla konkurrierenden Herstellern wie BMW und Daimler abzubrechen. In Sachen Zulieferer arbeitet Tesla ohnehin schon lange eng mit deutschen Unternehmen zusammen. So kommen wichtige Bauteile von Bosch (Stuttgart), Brose (Coburg), ZF (Friedrichshafen), Continental (Hannover) oder Elektrobit (Erlangen). Selbst Autobauer Daimler liefert Komponenten an seinen Konkurrenten.

Umfrage Wird das Tesla Model Y aus Deutschland besser als die Modelle aus anderen Ländern? 15569 Mal abgestimmt Ja, da glaube ich an den heimischen Wunsch nach guter Qualität. Nein, gegen das Tesla-Produktionssystem ist auch ein heimischer Facharbeiter machtlos.