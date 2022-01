Tesla mit Rekordgewinn Monster-Vergütung für Musk

2021 war für Autohersteller kein einfaches Jahr: Zeitweilig rissen die Lieferketten und die Chipkrise dauert bis heute in unverminderter Härte an. Tesla war davon zwar auch betroffen, hat aber trotzdem so viel verdient wie nie zuvor: 5,5 Milliarden Dollar (aktuell umgerechnet zirka 4,9 Milliarden Euro) Rekordgewinn vermeldet der amerikanische Elektroauto-Hersteller. Das sind 665 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Robert Daemmrich Photography Inc/Corbis via Getty Images Persönliche Ziele erreicht: Elon Musk streicht für die letzten drei Monate des Jahres 2021 eine Tesla-Vergütung in Höhe von 245 Millionen Dollar (219 Millionen Euro) ein.

Höhere Gewinnmarge als andere

Bei den Erlösen legte Tesla um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar (48 Milliarden Euro) zu, was deutlich mehr ist als von Analysten erwartet. Tesla-Chef Elon Musk feiert 2021 als Jahr des Durchbruchs: Jetzt gebe es keinen Zweifel mehr, dass Elektroautos in der Herstellung profitabel seien. Die operative Marge beträgt 12,1 Prozent und ist damit höher als bei vielen anderen Autokonzernen.

Tesla Das der elektrische Pick-up Cybertruck nicht vor 2023 auf den Markt kommt, hat Tesla jetzt ebenfalls mitgeteilt.

245 Millionen Dollar für Musk

Im vierten Quartal 2021 betrug Teslas Gewinn 2,3 Milliarden Dollar (zwei Milliarden Euro), der Umsatz stieg auf 17,7 Milliarden Dollar (15,8 Milliarden Euro). Analysten hatten 1,2 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) weniger erwartet. Die letzten drei Monate des Jahres 2021 haben sich auch für Elon Musk ausgezahlt: Dank des Erreichens der Ziele seiner erfolgsabhängigen Vergütungsvereinbarung hat er 245 Millionen (219 Millionen Euro) eingenommen. Analysten gehen davon aus, dass Teslas Gewinne und somit auch Musks Vergütungen im Laufe des Jahres 2022 weiter kräftig steigen.

Fazit

Was 2003 mit zusammengeschalteten Laptop-Akkus in einer modifizierten Lotus Elise und ohne Elon Musk begann, ist jetzt, unter der jahrelangen Führung von Musk, zu einem gewinnträchtigen Autobauer gewachsen: Tesla meldet einen Rekordgewinn in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar (aktuell umgerechnet zirka 4,9 Milliarden Euro) – das sind 665 Prozent mehr als im Vorjahr.

