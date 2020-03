Neue Tesla Gigafactory für den Cybertruck Werk für die USA geplant

Bereits am 22. Januar 2020 verkündete US-Präsident Donald Trump auf dem Welt-Wirtschaftsforum im schweizerischen Davos, dass Tesla in den USA eine neue Gigafactory bauen werde. Jetzt twitterte Tesla-Chef Elon Musk es selbst: Der Elektroauto-Hersteller sucht in den USA nach einem Standort für eine neue Fabrik – dort soll unter anderem der neue Cybertruck entstehen.

Tesla In der neuen US-Gigafactory soll unter anderem des Elektro-Pickup Cybertruck entstehen.

Irgendwo im Zentrum der USA

In der neuen US-Fabrik soll nicht nur Teslas aufsehenerregender Pickup entstehen, auch das kompakte Elektro-SUV Model Y läuft dort voraussichtlich vom Band. Die Region, in der die neue Gigafactory entstehen soll, hat Musk in seinem kurzen Tweet mit „Will be central USA“ grob eingegrenzt. Allerdings liegen viele US-Bundestaaten zwischen Ost- und Westküste, so dass sich noch einige lokale Regierungen Hoffnungen auf einen Zuschlag für das Werk machen dürfen.

Tesla Auch das Model Y soll in der neuen Gigafactory vom Band laufen.

Bereits vier Gigafactorys im Bau

Tesla betreibt bereits mehrere Gigafactorys: Die Gigafactory 1 produziert Batteriezellen und steht in der Nähe von Reno im US-Bundesstaat Nevada. Gigafactory 2 heißt eine Anlage zur Herstellung von Photovoltaik-Anlagen in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Die Gigafactory 3 betreibt Tesla im chinesischen Shanghai – dort entstehen Batteriezellen und Pkw. In Deutschland beginnt gerade der Bau der Gigafactory 4, die Tesla selbst allerdings Gigafactory Berlin nennt: Das Firmengelände liegt im brandenburgischen Grünheide nahe der deutschen Hauptstadt. Aktuell möchten die Amerikaner in Deutschland das Model 3 und das Model Y herstellen. Die meisten Autos laufen aktuell in der Tesla Factory im kalifornischen Fremont vom Band – dieses Werk heißt aber nicht „Gigafactory“.

Fazit

Teslas Wachstum scheint unaufhaltsam: Die Amerikaner errichten eine Gigafactory nach der anderen im Rekordtempo – die Produktion beginnt bereits lange vor Fertigstellung der Fabrik. Selbst die erste Gigafactory in Nevada ist noch im Bau. Und die deutsche Gigafactory ist ein Statement: Welcher Autohersteller würde schon auf die Idee kommen, in einem Hochlohnland wie Deutschland eine neue Fabrik zur Produktion von Autos hochzuziehen.

Jetzt folgt also die Gigafactory für den Cybertruck. Vielleicht läuft der kontrovers diskutierte Elektro-Pickup bald dort vom Band, wo die natürliche Heimat aller Pickups ist: im mittleren Westen der USA.