Hot Wheels kennen in Deutschland selbst die Kleinsten. Dass der Begriff „heiße Räder“ aber nicht nur für flotte Modellautos, sondern auch für geklaute Autos steht, wissen die wenigsten. Das National Insurance Crime Burea berichtet jedes Jahr über die am meisten geklauten Fahrzeuge der USA. Darunter fallen Neu- sowie Gebrauchtwagen.

Im Jahr 2017 wurde Besitzern eines Honda Civic am häufigsten ihr Gefährt gestohlen. Insgesamt 45.062 Exemplare, darunter 6.707 aus dem Jahr 1998, wurden geklaut. Auf den Plätzen zwei und drei rangieren der Honda Accord (43.764) und der Ford F-150 (35.105). Der Chevrolet Silverado (30.058), der Toyota Camry (17.278) und der Nissan Altima (13.358) folgen auf den Plätzen vier bis sechs. Die letzten vier Plätze der Top 10 des Jahres 2017 komplettieren der Toyota Corolla (12.337), Dodge Ram (12.004), GMC Sierra (10.865) und der Chevrolet Impala (9.487).

Im heißen Texas klauen sie Schneemobile

Aber nicht nur Pkw werden in den USA regelmäßig geklaut. So führt die NICB auch die Anzahl geklauter Schneemobile auf. Vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2017 sind in den USA 1.593 Schneemobile gestohlen worden – 506 im Jahr 2015, 549 im Jahr 2016 und 537 im Jahr 2017. In 32 der 50 Bundestaaten – darunter auch New Mexico und Texas – wurde in dieser Zeit mindestens ein Schneemobil entwendet. Die meisten Diebstähle vermeldet Minnesota mit 314, gefolgt von Michigan (207), Wisconsin (129), Alaska (128) und Washington (109).

Von den nur vier existierenden Herstellern von Schneemobilen in Nord Amerika waren die aus dem Hause Polaris am beliebtesten. 566 Exemplare wurden gestohlen. Die Marke Textron/Arctic Cat (418), Bombardier/Ski-Doo (416) und Yamaha (153) folgen auf den Plätzen zwei bis vier. Die noch verbleibenden 39 Exemplare konnten nicht mehr identifiziert werden. Übrigens: 57 Prozent der Schneemobil-Diebstähle konnten nicht aufgeklärt werden, da die geklauten Fahrzeuge recht einfach zu verstecken sind.

Fazit

Während in Deutschland Besitzer von edlen BMW X5 täglich darauf hoffen müssen, auch noch am nächsten Tag in ihren liebsten Wagen einsteigen zu können, lieben die US-Autoklauer ältere Fahrzeuge. Vor allem die Tatsache, dass die alten Modelle über keinerlei Diebstahlsicherung verfügen, erleichtert ihnen die Auswahl – und ihren Job.