Tuk-Tuk auf der Nordschleife Neuer Rekord in der Grünen Hölle

Der absolute Rekord für eine Runde auf der legendären Nürburgring Nordschleife liegt bei 5:19.546 Minuten. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 234,693 Kilometern pro Stunde auf der 20,832 Meter langen Rennstrecke. Der Fahrer hört auf den Namen Timo Bernhard und sein Fahrzeug auf den Namen Porsche 919 Evo. Die Leistung des 849 Kilogramm schweren Rennwagens: 1.160 PS.

Doch es gibt auch Nordschleifen-Rekorde, die mit wesentlich weniger Leistung und noch weniger Gewicht in den Asphalt der schwierigsten Rennstrecke der Welt gebrannt werden. So geschehen am 23. Mai 2019. Nach einer drei Jahre andauernden Planung hat es nun die Eventagentur Gran Turismo Events geschafft, einen neuen Klassen-Rekord zu erfahren. Mit 31 Minuten, 49 Sekunden und 46 Hundertsteln und einer daraus resultierenden Durchschnittsgeschwindigkeit von 39,26 Kilometern pro Stunde steht nun ein neuer Name in den Rekordbüchern der Tuk-Tuk-Klasse. Das Feld, in dem normalerweise der Name des Fahrers zu lesen ist, muss hier allerdings leer bleiben, da der Pilot anonym angetreten ist.

auto motor und sport war mit an Bord

Einer der beiden Mitfahrern war mit Peter Ternström ein auto motor und sport Schweden-Mitarbeiter. Wie sie nach der Rekordfahrt unmissverständlich mitteilten, war jeder gefahrene Meter purer Horror. Die Kurven wurden vorzugsweise auf nur zwei von drei Rädern durchfahren, das lange Bergabstück namens Fuchsröhre sorgte für Angstschweiß-Fälle auf der behelmten Stirn.

Bei dem Rekord-Fahrzeug handelt es sich um ein Daihatsu Tuk-Tuk aus dem Jahr 1988. Es ist extra aus Bangkok importiert und als Dreirad in Schweden im vergangenen Februar 2018 angemeldet worden. Sein Vorbesitzer war der Taxifahrer Mr. Pong. Der Zweizylindermotor sorgt für eine Leistung von 23 PS bei einem Gewicht von 390 Kilogramm. Das Leistungsgewicht beträgt somit 0,06 PS pro Kilogramm. Das des Porsche: 1,37 PS pro Kilogramm. Interessant: In der Zeit, die das Tuk-Tuk für seine Rekordrunde brauchte, hätte Timo Bernhard rein theoretisch fast sechs komplette Runden absolvieren können.

Fazit

Jedes Fahrzeugsegment braucht heutzutage mindestens eine Rekordfahrt auf der Nürburging Nordschleife. Warum sollte da nicht auch ein Tuk-Tuk zugehören?