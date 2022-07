Valmet baut weiter für Mercedes AMG GT 4-Türer aus Finnland

Valmet Automotive ist schon seit Jahren als Auftragsfertiger für große Autohersteller unterwegs. Am Standort Uusikaupunki in Finnland hatte Valmet bis vor wenigen Wochen für Mercedes den GLC gefertigt. Als Folgeauftrag hat Valmet jetzt einen Vertrag über die Produktion der sportlichen Coupés Mercedes-AMG GT unterzeichnet.

Ersatz für Sindelfingen

Gebaut werden sollen Verbrenner- und Hybrid-Varianten des AMG-Modells. Derzeit werden die Produktionsanlagen für das neue Modell vorbereitet. Dazu gehören die Umstellung der Lackiererei sowie der Aufbau einer neuen Montagelinie für den Sportwagen. Die eigentliche Fertigung, die dann 200 Mitarbeiter bindet, soll dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 anlaufen. Die Fertigung in Finnland war nötig geworden, da die Produktion in Sindelfingen im dritten Quartal 2023 auslaufen wird, Mercedes aber Auftragseingänge vorliegen hat, die damit nicht mehr abgedeckt werden können. Wie viele Fahrzeuge in Finnland gefertigt werden, darüber machen die Vertragspartner keine Angaben.

Valmet übernimmt unter anderem ab 2023 auch die Produktion des Elektroautos Sion von Sono Motors. Auch das Start-up Lightyear will sein Elektroauto ab 2023 bei den Finnen in Kleinserie fertigen lassen. Darüber hinaus fertigt Valmet auch Hochvoltbatterien für die Autoindustrie. In der Vergangenheit wurden bei Valmet in Finnland zudem unter anderem zahlreiche Saab-Modelle, der Opel Calibra, der Porsche Boxster, der Porsche Cayman, der Fisker Karma oder die Mercedes A-Klasse gebaut.

Fazit

Weil in Sindelfingen nicht mehr genug Kapazitäten für den AMG GT 4-Türer zur Verfügung stehen, wird dessen Produktion 2023 zu Valmet nach Finnland ausgelagert.