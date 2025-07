Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn: Verkehrskollaps dank Ferien und Formel 1

Mit dem Schulferienstart in den beiden bevölkerungsreichen deutschen Bundesländern nimmt die Urlauberwelle weiter Fahrt auf. Schon ab Donnerstagnachmittag erwartet der österreichische Automobilclub ÖAMTC dichten Kolonnenverkehr aus Bayern. Während der Samstag als Hauptreisetag gilt, beginnt bereits am Freitag der Ansturm auf die Transitrouten.

Im Fokus stehen dabei erneut die A10 Tauern-Autobahn, die A12 Inntal-Autobahn und die A13 Brenner-Autobahn. Hinzu kommen punktuelle Engpässe auf der A4 im Osten Österreichs sowie auf der Fernpassroute und der Zillertalstraße.

Ein zentraler Engpass bleibt die Dauerbaustelle an der Luegbrücke (A13). Wie bereits an den Vorwochenenden führt die Baustelle zu deutlichen Verzögerungen, zumal sich dort auch der Ziel- und Rückreiseverkehr überlagert. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gilt weiterhin die vorgeschriebene Fahrspurwechselregelung vor dem Abschnitt – mit Gewichtskontrolle über Fahrbahnwaagen.

Neben der Brücke ist auch der südliche Abschnitt der Brennerautobahn zwischen Innsbruck und Schönberg stark staugefährdet. Gleiches gilt für die Tunnelabschnitte auf der A10 sowie den Raum Innsbruck auf der A12. Der Baustellenbereich Kalwang–Mautern auf der A9 und die Tunnelsysteme auf der A11 (Karawanken) sowie der A9 (Bosruck, Gleinalm) bleiben ebenfalls neuralgisch.

Betroffene Strecken und zentrale Engpässe im Überblick:

A1, West Autobahn: Großraum Salzburg, Bereich Thalgau

A2, Süd Autobahn: zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf

A4, Ost Autobahn: Simmeringer Haide, Knoten Schwechat, Grenzstelle Nickelsdorf

A9, Pyhrn Autobahn: Tunnelkette Klaus, Bosruck- und Gleinalmtunnel, Bereich Kalwang – Mautern

A10, Tauern Autobahn: bei Salzburg, Mautstelle St. Michael, Tunnel Oswaldiberg

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn: Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn: Innsbruck–Schönberg, Luegbrücke

A23, Südost Tangente: beide Richtungen

B177, Seefelder Straße: im gesamten Verlauf

B179, Fernpass Straße: vor Grenztunnel Vils/Füssen, bei Lermoos

B169, Zillertalstraße: mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel Veranstaltungen verschärfen die Lage Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Formel-1-Wochenende in Budapest. Von Freitag bis Sonntag pilgern zehntausende Fans über die Ostautobahn (A4) Richtung Ungarn. Besonders am Sonntagabend ist mit erheblichen Verzögerungen an der Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom zu rechnen – auch wegen des Ansturms auf Vignettenautomaten für die ungarische Autobahn.

Gleichzeitig findet der 80. Villacher Kirchtag statt. Rund um den 3. August sind in der Innenstadt von Villach umfangreiche Sperren aktiv, vor allem am Hauptplatz und in den angrenzenden Gassen.

Wichtige Abfahrverbote und überlastete Alternativrouten Tirol setzt auch an diesem Wochenende auf umfassende Abfahrverbote entlang der A10, A12 und A13. Zusätzlich gelten weiterhin Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen – 36 Tage in Richtung Süden und 21 Tage in Richtung Norden. Österreich und Deutschland führen zudem verstärkte Grenzkontrollen durch, unter anderem am Brenner und in Nickelsdorf.