Aktuell gibt es in Deutschland rund 47 Vergehen, die einen Punkte-Eintrag im Flensburger Register nach sich ziehen. Von erhöhter Geschwindigkeit über Handy am Steuer bis zur Straßenverkehrsgefährdung ist so ziemlich alles dabei, was im Straßenverkehr nichts zu suchen hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein – die meisten Autofahrer sammeln im Laufe ihrer Karriere den einen oder anderen Punkt. Entscheidend ist dabei die Schwere des Vergehens.

Getty Images Je nach Schwere des Vergehens wird eine Strafe von einem, zwei oder drei Punkten verhängt.

So werden etwa ein Vorfahrtsverstoß mit Gefährdung, eine um über acht Monate überzogene Hauptuntersuchung oder Fahren ohne Zulassung mit je einem Punkt geahndet. Zwei Punkte kassiert, wer beispielsweise ein Überholverbot missachtet, gegen die Wartepflicht am Bahnübergang verstößt oder alkoholisiert am Steuer sitzt. Für besonders gravierende Vergehen, die dann unter Umständen als Straftat behandelt werden und ein Fahrverbot nach sich ziehen, gibt es drei Punkte. Darunter fallen etwa Nötigung, unterlassene Hilfeleistung oder die Teilnahme an illegalen Autorennen.

Superb-Fahrer als Punktekönige

Hans-Dieter Seufert Offenbar besonders häufig rasch oder rücksichtslos unterwegs: Der Škoda Superb liegt beim Verivox Punkte-Ranking 2023 an erster Stelle



Das Vergleichsportal Verivox hat aktuell Anträge zu Kfz-Versicherungen ausgewertet und daraus eine Top-Liste der häufigsten Automodelle erstellt, deren Fahrer Punkte in Flensburg haben. Untersucht wurden die 100 Pkw-Modelle mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen zwölf Monaten. In die anonymisierte Analyse flossen meist privat genutzte Fahrzeuge ein. Je höher der Indexwert eines Autos oder einer Marke, desto mehr Fahrer haben Punkte in Flensburg.

Punkte-Ranking nach Modellen 2023 Platz Modell Prozent über

Durchschnitt 1 Skoda Superb 91 2 BMW 2er 75 3 Mercedes-Benz CLA 66 4 Audi A5 59 5 Seat Leon 55 6 Peugeot 307 49 7 Audi Q5 44 8 Mercedes-Benz E-Klasse 39 9 VW Transporter 35 10 Audi A4 32

An der Spitze der Punkte-Sünder nach Modellen steht der Skoda Superb, gefolgt von der BMW 2er Reihe und dem Mercedes CLA. Gerade die Superb-Besitzer fuhren offenbar besonders gerne in die Punkteränge, dieses Modell liegt 91 Prozent über dem Durchschnitt aller Fahrzeuge. Auch ein Oldie fuhr in diesem Jahr in die Punktetabelle, der bis 2009 gebaute Peugeot 307. Noch ein überraschendes Modell findet sich in der Auflistung: Die Fahrer von VW Transporter-Modellen liegen um 35 Prozent über dem Punktedurchschnitt.

Porsche führt Markenwertung an Betrachtet nach Marken sammeln sich die meisten Punkte-Sünder unter dem Dach der Porsche-Fahrer. Auf Rang zwei steht Land Rover, gefolgt von der Schwestermarke Jaguar. BMW-Fahrer reihen sich erst auf Platz sieben ein, Mercedes folgt auf Rang acht.

Punkte-Ranking nach Marken 2023 Platz Marke Prozent über

Durchschnitt 1 Porsche 76 2 Land Rover 75 3 Jaguar 73 4 Volvo 25 5 Alfa Romeo 23 6 Audi 23 7 BMW 19 8 Mercedes-Benz 13 9 Tesla 13 10 Honda 5

Aber auch nach den besonders vorbildlichen Fahrern hat Verivox sich umgesehen. Demnach sind Mitsubishi-Nutzer im Markenvergleich die bravsten, sie liegen um 40 Prozent unter dem Durchschnitt. Das Modellranking führt der Fiat Panda an, dessen Eigner um 64 Prozent unter dem durchschnittlichen Punktekonto liegen. Und auch Fahrer von Mitsubishi Colts (57 Prozent unter Durchschnitt) weisen eine geringe Neigung zur Übertretung von Verkehrsregeln auf.





Umfrage Wie viele Bußgeldbescheide hatten Sie schon in diesem Jahr? 21706 Mal abgestimmt 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 Kann ich nicht mehr zählen! Keinen, bin brav!