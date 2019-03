Dass die Verkehrswende für alle Beteiligten teuer wird, dürfte nur die wenigsten Menschen überraschen und ist bereits jetzt in vielerlei Hinsicht spürbar. Doch nun steht erstmals eine Zahl im Raum, wie teuer der Wandel weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität konkret werden könnte. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, könnten sich die Kosten für Bund und Länder bis 2030 auf insgesamt 120 Milliarden Euro belaufen. Das Blatt beruft sich auf den Entwurf eines Abschlussberichtes, den die Expertenkommission „Zukunft der Mobilität“ für das Bundesverkehrsministerium erstellt hat. Zu der gehören neben Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherverbänden wie dem ADAC auch Gewerkschaften und Autohersteller sowie -zulieferer wie VW und ZF.

CO2-Abgabe von 20 bis 85 Cent auf den Spritpreis

Allein der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Autos und Lastwagen schlägt demnach mit 25 Milliarden Euro zu Buche. Zudem fordern die Experten massive staatliche Förderungen beim Kauf von und Steuernachlässe für Elektroautos. Neue Rad- und Fußwege kosten dem Bericht zufolge 18 Milliarden Euro, der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs 14,5 Milliarden Euro. Generell sollen alle Maßnahmen auf eine „umfassende Reform der Steuern und Abgaben auf Energie und Energieträger und auf Fahrzeuge“ hinauslaufen.

Den Verkehrsexperten zufolge werden auch die Autofahrer den Verkehrswandel in ihrem Geldbeutel zu spüren bekommen. Sie schlagen vor, die Spritpreise bis 2023 zwischen 20 und 85 Cent je Liter anzuheben. Dahinter verbirgt sich eine Art CO2-Steuer. Diese soll helfen, den Kohlendioxid-Ausstoß des Verkehrssektors – wie von Pariser Klimaabkommen gefordert – bis 2030 um 40 bis 42 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.

7 bis 14 Millionen E-Autos bis 2030

Aktuell ist in dieser Hinsicht kein Fortschritt zu erkennen. Zwar sind Autos in den vergangenen fast 30 Jahren immer effizienter geworden. Aber auch immer größer, schwerer und leistungsstärker und vor allem deutlich mehr in der Zahl, was den Verbrauchsvorteil wieder aufwiegt. Hinzu kommt, dass auch mit deutlich höheren Spritpreisen eine Überproduktion von 23 Millionen Tonnen CO2 bleibe, die bis 2030 noch abgebaut werden müsste.

Auch wegen deutlich erhöhter Spritpreise geht die Plattform „Zukunft der Mobilität“ davon aus, dass es 2030 zwischen sieben und 14 Millionen Elektro-Pkw auf deutschen Straßen geben wird. Hinzu kommen elektrifizierte Busse und Lastwagen. Die CO2-Angabe soll außerdem helfen, die Entwicklung sparsamerer Motoren zu beschleunigen, regenerative und synthetische Kraftstoffe zu fördern und Menschen den Umstieg auf „energieeffizientere Verkehrsträger“ zu erleichtern.

Generelles Tempolimit nur noch eine Fußnote

Einen anderen, bereits heiß debattierten Punkt hat die Kommission zum Randaspekt degradiert: Das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen hat nur noch den Status einer Fußnote. Die Experten pochen nun nicht mehr auf dieses Instrument. Grund: Die Geschwindigkeitsbegrenzung würden kaum beim CO2-Sparen helfen, aber umso mehr Protest in der Bevölkerung auslösen. Vertreter der Umweltverbände haben aber bereits angekündigt, auf der Forderung beharren zu wollen. Allerdings weniger aus Umwelt-, sondern eher aus Sicherheitsgründen.

Ihren endgültigen Abschlussbericht will die Expertenkommission Ende dieser Woche vorlegen. Ob sich die vielen Vertreter mit teils komplett unterschiedlichen Interessen zuvor vollständig einigen können, erscheint bis jetzt unwahrscheinlich. Das müssen sie aber auch nicht, schließlich wäre daraufhin die Politik am Zug. Auf Basis der Kommissions-Vorschläge will die Bundesregierung bis Jahresende ein Gesetz verabschieden, in dem verbindlich geregelt wird, wie die Klimaschutzziele bis 2030 erreicht werden sollen.

Was die Experten ursprünglich vorschlugen

Die Vorschläge der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“, die zuvor vom Bundesverkehrsministerium eingesetzt wurde, werden schon seit einigen Wochen intensiv diskutiert. Das Experten-Papier stammt in seiner ursprünglichen Version aus dem Dezember 2018 und diente einer „ersten Orientierung“. Der erste Entwurf sah ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen vor.

Die ursprünglichen Pläne im Einzelnen:

Bis 2021 sollten die Steuersätze für Benzin und Diesel angeglichen werden.

Derzeit ist der Liter Diesel mit rund 22 Cent geringer besteuert als Benzin. Ab 2023 sollte die Kraftstoffsteuer um drei Cent erhöht werden und jährlich um einen Cent bis 2030 steigen.

Die Kfz-Steuer sollte komplett auf den CO2-Ausstoß von Diesel- und Benziner-Fahrzeugen ausgelegt werden.

Die Experten schlugen zudem die Quote für Elektroautos und Plug-in-Hybride von 25 Prozent für 2025 und 50 Prozent für 2030 vor. Entsprechend sollten die Kaufprämien weitergeführt werden. Der Bund sollte 8.000 Euro als Förderung zuschießen.

Die Lkw-Maut sollte sich am CO2-Ausstoß orientieren. Besonders saubere Fahrzeuge könnten bis zu 75 Prozent weniger Maut zahlen.

Das Experten-Papier stammt in seiner ursprünglichen Version aus dem Dezember 2018 und diente nach Medienberichten einer „ersten Orientierung“. Weitere Maßnahmen sollen aktuell noch evaluiert werden. Ende März 2019 will die 20-köpfige Kommission, in der unter anderem auch Experten der Autoindustrie sowie Vertreter von Gewerkschaften und Umweltverbänden sitzen, den Bericht fertigstellen.

Unionspolitiker gegen das Tempolimit

Die Forderung nach dem Tempolimit auf Autobahnen war jedoch schnell vom Tisch. Die Bundesregierung plane kein allgemeines Tempolimit, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert Ende Januar in Berlin. Es gebe intelligentere Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach in diesem Zusammenhang von einer „Phantomdebatte“. Die Diskussion erwecke ihrer Ansicht nach mehr den Anschein, „dass man eine ganze Gruppe, nämlich die Autofahrer, quälen und bestrafen will, als dass man wirklich damit eine sinnvolle Klimaschutzdebatte führen will.“

Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sprach sich klar gegen ein generelles Tempolimit aus: „Deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen weltweit. Das System der Richtgeschwindigkeit funktioniert und hat sich bewährt“, sagte der CSU-Politiker Ende Januar der „Bild am Sonntag“. Tempolimits auf Autobahnen und höhere Dieselsteuern seien „gegen jeden Menschenverstand“ gerichtet. In der „Bild“-Zeitung erklärte er weiter: „Wir wollen die wirklich spannenden Zukunftsthemen der Mobilität ausarbeiten – und nicht Zorn, Verärgerung oder Wohlstandsverlust in der Bevölkerung hervorrufen mit völlig überzogenen, realitätsfernen Gedankenspielen.“

SPD will Tempolimit „unvoreingenommen prüfen“

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner spricht sich hingegen dafür aus, die Einführung von Tempo 130 auf deutschen Autobahnen „unvoreingenommen zu prüfen“. Wenn ein Tempolimit einen nachweisbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten könne, „müssen wir das zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“.

Der FDP-Verkehrsexperte Torsten Herbst sprach von einem „grünen Kulturkampf gegen das Auto“. Weder aus Sicherheits- noch aus Umweltgründen sei eine generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern geboten, sagte er der „Bild“-Zeitung. Ein „so weitreichender Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger“ sei „völlig unverhältnismäßig“. Eine politisch verursachte Verteuerung von Kraftstoffen wäre „ein Anschlag auf die Mobilität jener Bürger, die tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind“.