So bringen Sie die Vignette an

So bringen Sie die Vignette an

In Österreich ist die Vignette oder umgangssprachlich "Pickerl" ein wichtiges Instrument für die Finanzierung und den Erhalt des Autobahnnetzes. Alle Autofahrer müssen diese Mautgebühr für die Benutzung der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich bezahlen. Neu ab 2024: Es gibt eine Tages-Vignette. Die Neuerung geht auf eine EU-Bestimmung zurück, die diese Kurzzeit-Vignette vorschreibt. Sie ist vor allem für Transitreisende interessant. Schon vom 1. Dezember 2023 an, sind alle Jahresvignetten 2024 erhältlich und gültig. Die Farbe wird noch bekannt gegeben.

Die Einführung der Tagesvignette ist Teil der Novelle des Bundesstraßenmautgesetzes. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Preise nicht mehr an die Inflation gekoppelt sind, sondern sich die Tarife von der Jahresvignette in einer Staffelung ableiten. Diese bleibt 2024 auf dem Niveau von 2023. Die 2-Monats-Vignette kostet demnach 30 Prozent der Jahresvignette, das 10-Tages-Pickerl zwölf Prozent und die 1-Tages-Vignette neun Prozent. Würde die Inflation zugrunde gelegt, würde die Jahresvignette 104,70 Euro (+8,6 %) betragen.

Kauf der Vignette

Bei rund 6.000 Vertriebspunkten in und außerhalb Österreichs ist die Vignette erhältlich. Seit 2018 gibt es in Österreich auch eine digitale Vignette. Diese ist an das Kennzeichen des Fahrzeugs gekoppelt und online bei der österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG, aber auch beim ADAC oder an Tankstellen, Rastanlagen oder Grenzübergängen gekauft werden. Den unteren Vignettenabschnitt sollte man aufheben, da die Trägerfolie mit Seriennummer als Kaufnachweis dient – ähnlich sieht es mit der Bestellbestätigung für die digitale Vignette aus. Beide Kaufnachweise werden für die eventuelle Ausstellung einer Ersatzvignette benötigt – wenn z. B. die Jahresvignette falsch geklebt und dabei versehentlich entwertet wurde oder die Windschutzscheibe gebrochen ist.