Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Berufsverkehr muss nicht immer Grund für Stress und Frust sein. Vielmehr können mehr als die Hälfte der Bundesbürger, die das Auto für die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeit nutzen, der Pendelei trotz zunehmender Verkehrsdichte auch gute Seiten abgewinnen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie im Auftrag des Mineralölkonzerns Aral. Dabei gaben immerhin 56 Prozent der befragten Autopendler an, dass sie die Fahrt von oder zur Arbeit als Moment der Entspannung wahrnehmen. Bei den 18- bis 35-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 61 Prozent; der Pendelfrust scheint unter Autofahrern weniger stark ausgeprägt als angenommen. Doch auch unabhängig vom Auftraggeber der Umfrage lässt noch ein anderes Ergebnis aufhorchen: Immerhin 39 Prozent der Befragten gaben an, dass sie gerne alleine fahren. Ein möglicher Grund dafür: Viele Autofahrer nutzen ihren Wagen heute als mobile Kommunikationsplattform. Da wird mit Kollegen, Freunden oder den Kindern telefoniert, da werden Einkaufslisten oder Kurznachrichten diktiert. Doch viele Pendler genießen auch schlicht die Möglichkeit, zweimal am Tag etwas zu finden, was ihnen sonst fehlt: Ruhe.

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 03/2019

Nachrichten:

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten:

Titelthema: Der neue Seat Tarraco im ersten Fahrvergleich mit Peugeot 5008 und Skoda Kodiaq

Am Start: Opel Zafira – Neuauflage im anderen Format

Am Start: So fährt die neue Generation des Dreier von BMW

Am Start: Skoda Scala – wir haben bereits im neuen Skoda Platz genommen. Plus Kurzcheck mit vier Konkurrenten

Am Start: Mercedes-AMG A 35 4Matic – AUTO gibt Gas in der Sportversion der A-Klasse

Am Start: Renault Kadjar – das bringt das Facelift des Tiguan-Konkurrenten von Renault

Am Start: VW ID. – erste Fahrt im Prototyp des ersten E-Autos von VW aus dem neuen Elektrobaukasten

Test:

Vergleichstest: Der neue Audi Q3 35 TFSI gegen Mercedes GLA 200 und Volvo XC40 T3

Top-Test: BMW X5 xDrive 30d – Luxus-SUV in neuer Form. Mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Opel Zafira 1.6 DI Turbo gegen VW Touran 1.4 TSI. Plus fünf interessante Alternativen

Jahrestest: 60.000 km mit dem Mazda CX-3 – wie hat sich der kompakte SUV dabei geschlagen?

Test: Kia Optima Sportswagon 1.6 T-GDI – neuer Turbobenziner für den modifizierten Mittelklasse-Kombi

Wissen tanken:

Marktbericht: Neuzulassungen im November

Autonomes Fahren: Die fünf Automatisierungsgrade des selbstfahrenden Autos – verständlich erklärt

Fahrverbote: Werden auch Euro-6-Diesel künftig aus den Städten ausgesperrt?

Rückblick: Modelle und Ereignisse im Jahr 1955

Service:

Infotainment-Check: Cool & Media im Smart Fortwo

Fahrhilfen im Winter: Die besten Tipps zu Schneeketten

Oldtimer: Der Weg zum H-Kennzeichen

Elektro-Zweiräder: Wer darf was fahren? Mit Kaufberatung

Gebrauchtwagen:

Check bei Meister Wünsch: BMW 1er (seit 2011)

Reise:

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Moselweinstraße

Reportage:

Abenteuertour durch Bolivien: Mit einem alten Toyota Land Cruiser durch Salz, Schnee und Wüstensand

Alle Autos in dieser Ausgabe: