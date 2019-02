AUTOStraßenverkehr – Heft 05/2019 – ab 6. Februar 2019. Themen: Neue Crossover-Modelle von Kia und Skoda + Test: Audi A1 Sportback 30 TFSI + Diesel-Nachrüstungen: Darum dauert es so lange.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

setzen wir wirklich die richtigen Prioritäten? Wer derzeit die Diskussionen um den Beitrag des Individualverkehrs zur Emissionsreduzierung verfolgt, könnte daran verzweifeln. Oder zumindest den Kopf schütteln. Da streiten sich Mediziner über die Sinnhaftigkeit von gesetzlich verankerten Grenzwerten, ein Abmahnverein klagt deren Durchsetzung vor Gericht ein; gleichzeitig hemmen Hersteller die Umsetzung von Nachrüstlösungen für ältere Diesel (S. 40), und der Verkehrsminister macht seine eigene Expertenkommission lächerlich. Ja, geht’s denn noch? Anstatt dass alle Beteiligten aus Industrie, Politik und Verbänden an einem Strang ziehen, um die Schadstoff-Kuh vom Eis zu bekommen, und sachlich über effektive Lösungsmöglichkeiten diskutieren, nutzt man jede sich bietende Plattform, um die jeweils andere Seite zu diskreditieren oder ihr die Schuld am aktuellen Schlamassel für den Kunden zuzuweisen. Eine pragmatische und ideologiefreie Diskussion über effektive Beiträge? Unmöglich! Dabei sollten wir alle den Mut haben, offen und konsequent über die individuelle Mobilität von morgen nachzudenken – damit uns so viel wie möglich davon noch lange erhalten bleibt.

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 05/2019

Nachrichten:

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten:

Titelthema: Kia und Skoda erweitern ihr Angebot in diesem Jahr mit neuen Crossover-Modellen. Wir haben die ersten Infos und zeigen, wie die Autos aussehen könnten

Am Start: Mazda 3 – die vierte Generation bekommt eine komplett neue Technikplattform. Erster Fahrbericht

Am Start: VW Golf GTI TCR – beachtlich gut, aber teuer

Am Start: Renault Mégane R.S. Trophy – die GTI-Alternative aus Frankreich in ihrer höchsten Ausbaustufe

Test:

Vergleichstest: Der Skoda Karoq 1.0 TSI stellt sich seinem Konzernbruder Seat Ateca 1.0 TSI – wer ist der bessere SUV?

Top-Test: Audi A1 Sportback 30 TFSI – Audis Kleinster überzeugt mit Stil und agilem Handling. Unter seiner Haube: der Einliter-Turbobenziner mit 116 PS

Vergleichstest: Mazda 6 Kombi D 184 im Duell mit dem Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel – schicke große Kombis mit starkem Antrieb

Vergleichstest: Kia Stinger 2.0 T-GDI gegen VW Arteon 2.0 TSI 4Motion – zwei viertürige Coupés, die nicht an jeder Ecke stehen

Test: Mini Cooper D – der Viertürer überzeugt mit knackigem Fahrwerk und kräftigem Dreizylinder

Test: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD – der 4,77 Meter lange SUV ist teuer, dafür vollausgestattet und gemütlich

Wissen tanken:

Zulassungsstatistik Europa: Die gefragtesten Modelle aus 16 Ländern im Jahr 2018

Risikofaktor Infotainment: Über die Nachteile der immer komplexer werdenden Infotainment-Systeme

Batteriezellenentwicklung für E-Autos: Ein Überblick über aktuelle Batteriezellen und ein Ausblick, was uns erwartet

Rückblick: Modelle und Ereignisse im Jahr 1957

Auto-Akustik: Zu Besuch im Klanglabor von Harman

Service:

Diesel-Nachrüstung: AUTO erklärt, warum die Umsetzung so lange auf sich warten lässt

Infotainment-Check MMI: Navigation plus im Audi Q3

Gebrauchtwagen:

Check bei Meister Wünsch: Renault Clio IV (seit 2012)

Reise:

Fahr mal hin: Unterwegs am Mittelrhein

Reportage:

Im Smart Cabrio durch Ostfriesland: Ein feucht-fröhlicher Besuch im nordwestlichsten Zipfel der Republik

Alle Autos in dieser Ausgabe: