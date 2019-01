auto motor und sport – Heft 4 – ab 31. Januar 2019 im Handel. Themen: Die Ergebnisse der Leserwahl Best Cars 2019 + 20 neue Mercedes bis 2021: Der Masterplan für die Zukunft + Testsieger: Welche Modelle haben in unseren Tests am besten abgeschnitten?

Best Cars 2019: Das sind echte Siegertypen

Chefredakteur Ralph Alex über die wahren Helden der Best-Cars-Leserwahl, deren Ergebnisse jetzt vorliegen: die Modelle mit den meisten Siegen der Wahlhistorie.

Björn Borg war mal so ein Typ, Roger Federer ist heute einer. Angela Merkel, auf ihre Art. Die Rolling Stones, klar. Über viele, viele Jahre haben sie gewonnen: Titel, Wahlen oder Millionen von Fans. Solche Seriensieger gibt es auch bei der Best- Cars-Leserwahl, bei der seit 1976 die Leser von auto motor und sport darüber abstimmen, welcher Wagen in seiner Klasse der Beste ist. Wie Ihr Votum diesmal ausgefallen ist, verraten wir ab Seite 30. Der Bericht über die große Siegerehrung mit den Promis der internationalen Autobranche folgt im nächsten Heft. Eine kleine Überraschung darf ich schon hier verraten: Schauen Sie mal auf den Sieger der Importwertung bei den Sportwagen, es ist ein sehr interessanter Newcomer. Noch überraschender ist, wie klar unsere Leser die besondere Qualität oder Leistungsfähigkeit also das große Können bestimmter Modelle, wahrnehmen und belohnen. Denn nur so kann man Seriensieger werden.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

1/10 Mercedes: Mit 20 neuen Modellen bis 2021 und geänderter Antriebs- und Produktstrategie rüstet sich die Marke für die Herausforderungen der Zukunft

Inhalte auto motor und sport Ausgabe 3/2019:

Neuheiten:

Mercedes: Mit 20 neuen Modellen bis 2021 und geänderter Antriebs- und Produktstrategie rüstet sich die Marke für die Herausforderungen der Zukunft

Tests & Fahrberichte:

Mazda 3: Neuauflage des Kompaktmodells mit neuem Fahrwerk und Antrieb im Fahrbericht

Audi A1 Sportback, Ford Fiesta, VW Polo: Moderne Kleinwagen mit rund 120 PS starken Dreizylinder-Benzinern im Vergleichstest

Toyota RAV4: Fünfte Generation des kompakten SUV mit optimiertem Hybridantrieb im Fahrbericht

Mazda 6, Peugeot 508, VW Passat: Mittelklasse-Limousinen mit Dieselmotoren um 160 PS im Vergleichstest

Aston Martin DBS Superleggera: Hochklassiger Gran Turismo mit V12-Biturbomotor und 725 PS im Test

Brabus B40-500, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny: Mit drei völlig unterschiedlichen Offroadern von 20.000 bis 220.000 Euro im Schnee. Impression

Service:

Diesel-Nachrüstung: Wann gibt es passende Angebote?

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Leserwahl:

Best Cars 2019: Über 100.000 Teilnehmer haben ihre Favoriten in elf Klassen gewählt. Hier sind die Ergebnisse

Gebrauchtwagen:

BMW 7er: Kaufberatung

Dacia Duster: Kaufberatung

Moove: Elektromobilität:

Renault Zoe: Über die Freude am Fahren in einem E-Auto

Bosch eAchse: So lassen sich Autos günstig elektrifizieren

Dienstwagen: Steuererleichterung für E-Autos

Interview: HUK-Chef Jörg Rheinländer über die reale Autonutzung der Deutschen

Report:

Testsieger: Welche Modelle haben bei unseren Messungen am besten abgeschnitten? Unsere Datenbank hat die Sieger in den Disziplinen Beschleunigung, Bremsverzögerung, Gewicht, Verbrauch und Emissionen zusammengestellt

Sport:

Formel E: Zwischenbilanz der neuen Elektro-Rennserie

Markenpokal: Jaguar startet mit dem I-Pace die eTROPHY

Rallye Dakar: 5.000 Kilometer durch die Wüsten von Peru

Alle Autos im Heft: