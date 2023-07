In diesem Artikel: VW und Audi haben keine E-Autos, die Chinesen kaufen

In China, auf dem größten Automarkt der Welt und dem größten Umsatzbringer des Volkswagen-Konzerns, schwimmen den Wolfsburgern die Felle davon: Das Handelsblatt will aus Versicherungsdaten herausgelesen haben, dass VW in China im ersten Halbjahr 2023 nur 38.000 E-Autos neu zugelassen hat. Der Marktanteil liege unter zwei Prozent. Konkurrent BYD hingegen, der VW kürzlich die Marktführerschaft abgeknöpft hat, hat im gleichen Zeitraum 1,25 Millionen NEV (New Energy Vehicle, also BEV (BEV – battery electric vehicle) und PHEV (plug-in hybrid electric vehicle)) davon etwa 500.000 Elektroautos abgesetzt, davon gingen wiederum nur 70.000 nach Übersee. Marktanteil in China nach eigenen Angaben 12 Prozent und auf dem explosionsartig wachsenden E-Auto-Markt gar 34 Prozent.

Deutlicher lässt sich die katastrophale Absatzentwicklung in China kaum illustrieren. Die Modelle des deutschen Konzerns fahren an den Bedürfnissen der chinesischen Kunden vorbei und sind zu teuer. VW muss die Preise senken. Der ID.3 kostet im Reich der Mitte vorübergehend nur mehr umgerechnet 15.000 Euro.

VW und Audi haben keine E-Autos, die Chinesen kaufen Um mehr E-Modelle für den schnell wachsenden E-Markt in China auf die Straße zu bringen, haben die Marken VW und Audi strategische Kooperationen mit lokalen Herstellern vereinbart. Anders als bei den lange bestehenden Joint-Ventures mit SAIC (für Südchina) und FAW (Nordchina) liefert nun nicht mehr der deutsche Konzern die Technik, die die Partner herstellen und verkaufen, sondern die chinesischen Partner helfen bei der Entwicklung der Modelle.

VW und Audi müssen E-Autos in China entwickeln lassen In einer Pressemitteilung des Konzerns liest sich das dann so: "Der Volkswagen Konzern stärkt mit Kooperationen zwischen der Marke VW und Xpeng sowie zwischen Audi und SAIC seine Position auf dem chinesischen Automobilmarkt. Damit treibt das Unternehmen seine lokale Elektrifizierungsstrategie weiter voran. Ziel ist es, neue Kunden- und Marktsegmente schnell zu erschließen und damit das Potenzial des dynamisch wachsenden Elektro-Marktes in China konsequent zu nutzen".

Die Marke VW schließt dazu eine technologische Rahmenvereinbarung über eine langfristige Zusammenarbeit mit Xpeng und der Volkswagen Konzern investiert rund 700 Millionen US-Dollar in den chinesischen Hersteller, der seine Autos seit diesem Jahr auch in Deutschland verkauft. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung erwirbt VW so 4,99 Prozent der Xpeng Aktien zu je 15 US-Dollar.

Audi entwickelt mit SAIC elektrische A3- und A4-Limousinen Selbst die Premiummarke Audi (Claim: "Vorsprung durch Technik") unterzeichnet ein Memorandum mit dem SAIC-Konzern, zu dem beispielsweise die Marke MG gehört, die gerade in die Top 20 der europäischen Zulassungsstatistik gesprungen ist. In unserer Bildergalerie sehen Sie Autos aus China, die hierzulande zu kaufen sind.

Die Vereinbarung zwischen Audi und SAIC soll eine bereits bestehende Kooperation erweitern – Partnerschaften sehen jeweils die gemeinsame Entwicklung von intelligenten, voll vernetzten Elektro-Fahrzeugen (ICV) für den chinesischen Markt vor. Die zusätzlichen Modelle sollen das bestehende Produktportfolio ergänzen.

Mit den neuen strategischen Kooperationen will der deutsche Konzern erreichen, was er aus eigener Kraft nicht erreichen kann: Die Entwicklungskapazitäten und die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden erhöhen. "In China für China"-Strategie nennt der Konzern das.

VW will Mittelklasse-Stromer von Xpeng

VW plant mit Xpeng die gemeinsame Entwicklung von zwei Elektro-Modellen fürs Mittelklasse-Segment. Die China-spezifischen Fahrzeuge ergänzen das MEB-Produktportfolio (ID.-Familie) und sollen 2026 auf den chinesischen Markt kommen. Das steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses detaillierter Vereinbarungen.

Audi plant mit SAIC die gemeinsame Entwicklungsarbeit für intelligente, voll vernetzte Elektro-Fahrzeuge im Premium-Segment schnell zu erweitern. Zunächst sollen Elektro-Modelle in einem Segment starten, in dem Audi in China bisher noch nicht vertreten ist. Bei E-Autos haben die Ingolstädter noch kein Angebot in der Größe von A3- und A4-Limousine, die es dort wie hierzulande noch als Verbrenner gibt. Die gemeinschaftlich entwickelten E-Modelle sollen dann das bieten, womit der gesamte Volkswagen-Konzern gerade am meisten kämpft: modernste Software und Hardware. Schließlich ist chinesischen Kunden aktuell in einem Fahrzeug ein intuitives, vernetztes und digitales "Erlebnis" enorm wichtig.

Beide Vereinbarungen umfassen eine zukünftige gemeinsame Entwicklung neuer lokaler Plattformen für die nächste Generation von intelligenten, voll vernetzten Elektro-Fahrzeugen. "Sie sollen die Produktpalette des Konzerns zügig um weitere Modelle aus China für China für besonders vielversprechende Kunden- und Marktsegmente erweitern". Wobei zügig wohl das genannte Jahr 2026 bedeutet.

Hochqualifizierte Arbeitsplätze in China Die Kooperationen bedeuten auch einen Ausbau der Entwicklungskapazitäten des deutschen Konzerns in China. Entwicklungspartner für Xpeng ist die kürzlich gegründete Volkswagen Group China Technology Company (VCTC). Das neue Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum ist der größte Entwicklungsstandort des Konzerns außerhalb von Wolfsburg. Hier werden zukünftig mehr als 2.000 Entwicklungs- und Beschaffungsexperten arbeiten. Außerdem baut Volkswagen seinen Standort im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui zu einem "hochmodernen Produktions-, Entwicklungs- und Innovations-Hub aus". Das neue Fahrzeug-Werk von Volkswagen Anhui soll noch in diesem Jahr die Produktion starten. Die VW Anhui Component Company errichtet in Hefei zudem eine Fertigungsstätte für Hochvoltbatteriesysteme. Ebenso entsteht mit der Volkswagen Group China Technology Company in Hefei ein Entwicklungs- und Beschaffungszentrum.

