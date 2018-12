VW schreibt seit November 2018 zahlreiche Autobesitzer an und möchte deren VW-Modelle zurückkaufen. Die Null-Serien-Autos sollen nicht dem Serienstand entsprechen. Betroffen sind verschiedenste Baureihen.

Zahlreiche Besitzer dieser Fahrzeuge verschiedenster Baureihen aus dem Bauzeitraum 30. Dezember 2005 bis 19. September 2017 erhalten derzeit über das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) Post vom Autobauer. VW möchte die Autos der angeschriebenen Halter zurückkaufen.

Autos entsprechen nicht Serienstand

Als Grund nennt der Autobauer, dass die Fahrzeuge womöglich nicht dem Serienstand entsprechen. Da VW anhand der Fahrzeugdokumentation nicht zweifelsfrei nachvollziehen kann, ob bei einzelnen Sicherheitssystemen Einschränkungen vorliegen, will VW die Autos zurückkaufen. Nach Recherchen von auto motor und sport wurden die betroffenen Autos ursprünglich für interne Zwecke der Volkswagen AG verwendet und hätten so nicht in den Verkauf gehen sollen.

Betroffen sind unter anderem Modelle aus den Baureihen Up, Golf, Golf Plus, CC, Scirocco, Touran, Polo, Tiguan, Sharan, Passat, Phaeton und Touareg.