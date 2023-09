Im Rahmen einer Betriebsversammlung am sächsischen VW-Standort in Zwickau wurde am Donnerstag (14.9.2023) die Belegschaft über die Auswirkungen der aktuell schlechten Elektroauto-Nachfrage informiert. Nach Angaben von VW werden 296 befristete Verträge, die nach einer Laufzeit von zwölf Monaten bald auslaufen, nicht verlängert. Auch müsse der Schichtbetrieb an dem Standort angepasst werden. Erst in den kommenden Tagen stimmt der Autobauer die konkreten Maßnahmen mit der Arbeitnehmervertretung ab.