Neues Fördergeld für Wallboxen ab Herbst 2023 Wissing spendiert 500 Millionen Euro

Der Ansturm auf die ausgelaufene staatliche Wallbox-Förderung bis Ende 2021 war riesig. Fast eine Million Anträge gingen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein. Auch wenn am Ende nicht alle Förderwilligen mit Subventionen bedacht wurden, darf das große Interesse als Erfolg verbucht werden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unter Minister Volker Wissing (FDP) hatte eine Neuauflage in gleicher Form bereits ausgeschlossen. Auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz Ende Juni 2023 verkündete Wissing nun doch eine weitere Förder-Runde, allerdings unter anderen Vorzeichen.

Neue Auflagen

Schon 2021 war es vergleichsweise kompliziert, an die maximal 900 Euro Förderung zu kommen. Etliche Dokumente wollten ausgefüllt und fristgerecht eingereicht werden. Die Installation einer passenden Wallbox (nicht jedes Modell wurde als "förderfähig" klassifiziert) musste ein Elektriker vornehmen und der hauseigene Stromtarif musste auf Ökostrom umgestellt werden. Für all das sah das Reglement ab Antragstellung einen Zeitrahmen von zwölf Monaten vor.

Für die neuerlichen Fördermaßnahmen soll es weitere Auflagen geben. So kommen laut Wissing nur jene in den Zuschuss-Genuss, die tatsächlich ein Elektroauto besitzen. Das Programm richtet sich zudem speziell auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden durch die kombinierte Förderung von Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher. Es soll mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro ausgestattet werden und im Herbst 2023 starten. Zur Einstimmung finden Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel die Ergebnisse des ADAC Wallbox Test 2023.

Fazit

Das Bundesverkehrsministerium will den Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter vorantreiben. Neben diversen Fördermaßnahmen für Unternehmen, sollen auch private E-Auto-Nutzer wieder bedacht werden. Dieses Mal für den Bau eines Ladepunktes in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Speicher. Ab Herbst 2023 sollen dafür laut Minister Volker Wissing 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen.