Die Antwort ist einfach: Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober. Für 2023 ist das der 29.10. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Das bedeutet, dass es um 3 Uhr wieder 2 Uhr ist. Mit dieser zusätzlichen Stunde will man mehr Tageslicht in den Morgenstunden gewinnen und Energie sparen. Doch die Umstellung hat auch Auswirkungen.