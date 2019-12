Weihnachtsgeschenke Last Minute Geschenke für Autonarren

Wie jedes Jahr kommt das große Geschenke-... äh Weihnachtsfest völlig unerwartet gegen Ende Dezember in den Kalender gedriftet. Schnell noch ein Präsent für die Liebste dürfte ja in Zeiten von Online-Shopping kein großes Problem mehr sein. Allerdings ist die Auswahl nicht erst seit heute so gewaltig, dass es Tage dauern kann, bis das eine super Produkt auserwählt ist. auto motor und sport hilft da gern weiter und zeigt die schrillsten Last Minute Geschenke für echte Autonarren.

Wer sein Fahrzeug und darüber hinaus die Marke seines automobilen Schatzes verehrt, kann dessen Logo mit Kristallen verschönern. Auf Carsoda.com stehen zahlreiche funkelnde Herstellerlogos parat. Auch ein glitzerndes Gamepad in Miniaturformat, was formschön und vielleicht ein wenig störend am ebenfalls aufgehübschten Rückspiegel baumelt, wartet dort auf seinen Käufer. Neben einem Einhorn-Lufterfrischer und Karbonfolien zum Innenraumfeintuning gibt es hier auch ganze Sitzbezüge in Lederoptik oder von Star Wars inspiriert. Besonders pfiffig: Die „0.0 T“-Typbezeichnung für Teslafahrer zum Aufkleben. Und wo wir schon mal bei Elektroautos sind, gibt es auch gleich noch einen „I´m 100%“-Batterieaufkleber dazu.

Screenshot Bling Bling am Rückspiegel gefällig?

Motorloser Foodtruck im T1-Kleid

Am anderen Ende der Preisliste unserer Last Minute Geschenke findet sich ein bis zu 8.000 Euro teurer und 1.100 Kilogramm schwerer Foodtruck im Kleid eines VW T1-Busses. Der 4,32 Meter lange und 1,73 Meter breite Bus ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und verfügt über ein Doppelwaschbecken, einen Wasser- und einen Abwassertank. Einziges Problem: Ohne Motor müsste er jedesmal zum Zielort transportiert werden.

Wer nicht gerade seinen Bus oder SUV als Foodtruck nutzt, der kann ihn in Zukunft zumindest zum Schlafen nutzen. Dank des aufblasbaren Bettes in verschiedenen Größen und Formen lässt sich nahezu jeder automobile Innenraum in ein Schlafzimmer umwandeln.

Screenshot Ein VW T1 als unmotorisierter Foodtruck gefällig? Hier werden Sie fündig.

Socken, Zelte und noch viel mehr

Nicht nur ein Bett, sondern gleich ein ganzes Zelt passend zum Fahrzeug gibt es bei Audi. Das von aufblasbaren Stützen gehaltene Zelt hält einer Wassersäule von 4.000 Millimetern und Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde stand. Auf einer Fläche von 9,5 Quadratmetern und äußeren Abmessungen von 3,70 x 2,78 Metern sowie einer Stehhöhe von 2,18 Metern finden drei Personen Platz. Dank einer mobilen Espressomaschine können sich die Audi-Kunden zudem nach zwei Minuten über ein leckeres Heißgetränk freuen.

Für warme Füße sorgen derweil die Heel Tread Car Socks. Das Unternehmen mit Sitz in Funchal (Portugal) bietet kurze und lange Socken unter anderem mit dem charakteristischem Karo-Muster an, das jeder GTI-Fan sofort erkennt. Aber nicht nur Golf-Besitzer werden an der Kollektion von Heel Tread ihre Freude haben.

Screenshot Audi zeigt sich im Campingfieber.

Hagel, Schauer, Raketen – hier ist Ihr Auto sicher

Aus dem Hause BMW stammt eine Ablagetasche für den Fond, die am mittleren Sicherheitsgurt befestigt wird und auch als Armlehne dient. Sie bietet mehrere Innen- und Außentaschen, einen großen Stauraum und zwei Cupholder. Gleichzeitig bieten die Münchener einen Regenschirm mit Auf- und Zu-Automatik sowie einer im Griff integrierten, abnehmbaren LED-Leuchte an.

Noch besser als ein Regenschirm hält ein aufblasbares Schutzschild die Urgewalten vom eigenen Auto fern. Der Hail Protector soll Hagelkörner und vielleicht sogar noch viel mehr abhalten können. Dass die um ihn herumstehenden Fahrzeuge dann von den abprallenden Geschossen horizontal durchlöchert werden, davon ist bislang nicht zu lesen. Kann dem Besitzer aber wahrscheinlich auch egal sein.

Screenshot In dieser silbernen Raupe steckt ein Fahrzeug. Dank des Hail Protectors ist es vor Fremdeinwirkung geschützt.

Von Kassetten und Ritzenfüllern

Wenn man dann schon mal in einem großen SUV, der von einem Zelt umgeben geschützt ist, auf einer Matratze liegt, dann fehlt doch eigentlich nur noch die passende Musik. Doch was, wenn die auf dem Smartphone ist, der cooler Oldtimer aber nur über ein Kassettendeck verfügt? Kein Problem. Hier kommt der Kassetten Adapter für Smartphones!

Damit bei etwaigen Karosseriebewegungen nicht schon wieder das Kleingeld, Schlüssel oder das eben noch Musik abspielende Smartphone im Spalt zwischen den Vordersitzen fällt, dafür sorgt der Ritzenfüller mit integrierter Gurtschloss-Ausparung.

Umfrage 4 Mal abgestimmt Welche Art von Geschenken bevorzugen Sie? Möglichst einzigartig und schrill! Mainstream. Bloß nicht auffallen. mehr lesen

Fazit

Die Liste der potenziellen Topgeschenke ist lang. Am Ende entscheidet der Geldbeutel. In Zeiten von Elektroschrott- und Plastikmüll-Debatten, sollte die Wahl aber dennoch gut überlegt sein.