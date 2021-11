Weihnachtsgeschenke Last Minute Geschenke für Autonarren

Wie jedes Jahr kommt das große Geschenke-... äh Weihnachtsfest völlig unerwartet gegen Ende Dezember in den Kalender gedriftet. Schnell noch ein Präsent für die Liebste dürfte ja in Zeiten von Online-Shopping kein großes Problem mehr sein. Allerdings ist die Auswahl nicht erst seit heute so gewaltig, dass es Tage dauern kann, bis das eine super Produkt auserwählt ist. auto motor und sport hilft da gern weiter und zeigt die schrillsten Last Minute Geschenke für echte Autonarren.

T-Shirt mit Röhrl-Spruch

amazon

Wie wäre es mit einem T-Shirt mit einem der berühmtesten Zitate von Walter Röhrl? "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe!". Rallye und Rallyesport-Fans werden begeistert sein. Der lustige Spruch ist perfekt für alle Tuner, Autoliebhaber, Turbofreaks und Autoverrückte. Auch als Geschenk für alle Temposüchtigen.

Preis: 18,95 Euro

Anhänger mit Kennzeichen

amazon

Hochwertiger Autokennzeichen Anhänger individuell gestaltbar, mit persönlichem Nummernschild und beliebigem Wunschmotiv. Das beidseitig gestaltbare Mini-Autonummernschild im Maßstab 1:10 eignet sich ideal zum Verschenken oder als originelles Mitbringsel für besondere Freunde und Verwandte. Der Edelstahlanhänger mit deutschem Kennzeichen ist 100 % rostfrei und kratzfest, perfekt zum Anhängen des Auto- oder Wohnungsschlüssels. Schönes und individuelles Auto-Zubehör mit glänzender Beschichtung für jeden, der gern und viel Auto oder Lastwagen fährt. Bestelle noch heute Deinen individuellen Schlüsselanhänger! Sie können die Vorderseite mit Ihrem individuellen Wunsch Kennzeichen inkl. Bundesland und TÜV Wappen im 1:10 Maßstab anfertigen lassen. Auf der Rückseite ist Platz für einen Spruch, ein Logo, ein persönliches Bild oder der Länderflagge. Außerdem ist der Miniding Schlüsselanhänger eine wirklich schöne Geschenkidee für jeden Autofan und leidenschaftlichen Fahrer.

Preis: 14,95 Euro

Elektronische Parkscheibe

Die elektronische Parkscheibe wird von innen auf die Frontscheibe geklebt. Von außen kann die Ankunftszeit abgelesen werden, daher brauchen Sie mit PARK MICRO nicht an das Einstellen der Parkscheibe zu denken. Die PARK MICRO ist eine der kleinsten elektronische Parkscheiben der Welt. Die Ziffern, auf dem nach außen zeigenden Display, sind 20 mm groß und erfüllen damit das gesetzliche Mindestmaß für digitale Zahlen an einer Parkscheibe.

Preis: 26,99 Euro

Schoko-Elfer

amazon

Der Porsche 911 Carrera ist das perfekte Geschenk für Liebhaber schneller Autos... aber auch für Liebhaber hochwertiger Schokolade! Das niedliche Auto besteht nur aus feinster Vollmilchschokolade mit kleinen Details aus weißer Schokolade. Verpackt ist das Schoko-Auto in einer edlen Holzbox. Da bei der Herstellung des Produktes keine Konservierungsstoffe verwendet werden, beträgt die Haltbarkeit maximal bis zu 3 Monate. Die Größe des Autos: 160x70x42 mm

Preis: 17,00 Euro

Formel 1-Kalender 2022

ams

Der Formel 1-Kalender 2022 bietet beeindruckende Impressionen legendärer Rennen und Highlights der Formel 1: Bilder der Strecken, der Rennen und Fahrer, Emotionen und Technik, qualmende Reifen und jubelnde Menschenmengen. Für jeden Monat des Jahres 2022 findet sich das passende Bild aus der Formel 1.

Preis: 19,95 Euro

Hunde-/Ladeschutzgitter Luxus

Universal – Hunde- und Laderaumschutzgitter ist stufenlos verstellbar in Höhe und Breite für PKW und Kombi-Fahrzeuge. So sorgen Sie für einen sicheren Transport von Tieren oder Gegenständen.

Preis: 32,95 Euro

Elektronischer Alkoholtester AH 326 Universal PRO

Alkohol am Steuer ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr. Oftmals ist es als Autofahrer jedoch nicht ganz leicht abzuschätzen, wann und ob die gesetzliche Promillegrenze erreicht ist. Ist zum Beispiel das Glas Bier vor zwei Stunden noch im Blut? Diese Frage beantwortet Autofahrern der elektronische Alkoholtester AH 326 Universal PRO von alca®. Mit dem elektronischen Alkoholtester AH 326 Universal PRO verfügen Autofahrer über die gleiche professionelle Messtechnologie wie die deutsche Polizei.

Preis: 198,38 Euro

Umfrage 120 Mal abgestimmt Welche Art von Geschenken bevorzugen Sie? Möglichst einzigartig und schrill! Mainstream. Bloß nicht auffallen. mehr lesen

Fazit

Die Liste der potenziellen Topgeschenke ist lang. Am Ende entscheidet der Geldbeutel. In Zeiten von Elektroschrott- und Plastikmüll-Debatten, sollte die Wahl aber dennoch gut überlegt sein.