Die Weihnachtsferien in Deutschland beginnen 2023 frühestens am 21.12. und dauern je nach Bundesland bis zu 13.1.2024. Heiligabend und Silvester liegen in diesem Jahr auf einem Sonntag, entsprechend schließen sich die Weihnachtsfeiertage und Neujahr an. Während am 24.12. die Staugefahr im Tagesverlauf massiv abnimmt, dürfte es an den Tagen vorher zu viel Verkehr kommen, da Reisende auf den Einkaufsverkehr treffen werden.