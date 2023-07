Wer parkt, muss den rechten Seitenstreifen verwenden, wenn dieser ausreichend befestigt ist. Ansonsten muss man so nah wie möglich rechts parken. Sobald rechts Schienen liegen und in Einbahnstraßen (Zeichen 220) darf links gehalten und geparkt werden. Achtung: Der Raum für Schienenfahrzeuge muss immer frei bleiben.

Übrigens: Beim Streit um eine Parklücke gilt: Wer sie zuerst unmittelbar erreicht, hat Vorrang – auch wenn der Berechtigte an der Parklücke vorbeifährt, um rückwärts einzuparken oder weitere Rangierzüge ausführen muss.

Außerdem sieht der Bußgeldkatalog auch Strafen vor, wer Ampeln oder Andreaskreuze verdeckt, zu nah an Fußgängerüberwegen parkt. Das Abstellen des Fahrzeugs auf einer Verkehrsinsel, vor oder in einer Feuerwehr-Ausfahrt sowie in einem Kreisverkehr oder auf der Autobahn kostet auch Strafe.