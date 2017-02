Den neuen BMW 5er als Limousine haben die Bayern bereits präsentiert. Der neue BMW 5er Touring vom Typ G31 wird im kommenden Sommer nachgeschoben. Premiere feiert er in Genf.

Der BMW 5er Touring ist, wie seine Vorgänger, ein Europa-Ding. Hier findet der die Klientel, die in dieser Klasse die Vorzüge eines kombis zu schätzen wissen. Und speziell auf die ist er auch zugeschnitten. Das Überraschungspotenzial des neuen BMW 5er Touring (G31) ist dennoch gering, hat die bereits vorgestellte 5er Limousine doch schon alle technischen Features vorweggenommen.

Foto: BMW Der neue 5er schluckt bis zu 1.700 Liter Gepäck.

Touring mit mehr Laderaum und mehr Zuladung

In der 5. Generation streckt sich der BMW 5er Touring auf eine Länge von 4.943 mm, ist 1.868 mm breit und 1.498 mm hoch. Der Radstand wird mit 2 975 Millimeter angegeben. Die Heckgestaltung des Touring setzt auf eine lang gezogene Dachlinie, stark geneigte D-Säulen, einen Dachspoiler mit integrierter Zusatzbremsleuchte und seitlichen Luftleitelementen sowie L-förmige Heckleuchten. Unter der Heckklappe aus Aluminium finden je nach Konfiguration 570 bis 1.700 Liter Gepäck Platz – der Vorgänger kam auf maximal 1.670 Liter. Die Zuladung beträgt bis zu 730 kg. Die dreigeteilte Fondsitzlehne, lässt sich per Tastendruck fernentriegeln, die Heckscheibe öffnet wieder separat und die Heckklappe optional auch sensorgesteuert. Die Laderaumabdeckung und das Gepäcktrennnetz sind in separaten Kassetten untergebracht, und lassen sich unter dem Laderaumboden verstauen.

Anders als die Limousine ist der BMW 5er Touring an der Hinterachse serienmäßig mit einer Luftfederung und Niveauregulierung ausgerüstet. Optional gibt es adaptive Dämpfer und eine Wankstabilisierung.

Foto: BMW Cockpit wie in der 5er Limousine.

Vier Motoren zum Start, Preise ab 47.700 Euro

Verkaufsstart des neuen BMW 5er Tourings ist Juni 2017. Zum Marktstart stehen vier Motoren und zwei Modelle mit Allradantrieb parat. Weitere Varianten mit Hinterrad- und Allradantrieb folgen im Laufe des Jahres. Der 5er Kombi wird allerdings auch in der neuen Generation auf ein echtes M-Modell verzichten müssen. Zu haben ist der Touring zunächst als 530i-Vierzylinder mit 252 PS und 350 Nm, als 540i-Sechszylinder mit 340 PS und 540 Nm, als 520d-Vierzylinder mit 190 PS und 400 Nm sowie als 530d-Sechszylinder mit 265 PS und 620 Nm. Bis auf den Basisdiesel sind alle Motoren an eine 8-Gang-Automatik gekoppelt. Der Sechszylinder-Benziner kommt serienmäßig mit Allradantrieb, der 530d optional.

Assistenz- und Infotainmentsysteme übernimmt der Touring von der 5er Limousine. Auch das komplette Cockpit, die Ausstattungsoptionen sowie die weiteren Features kommen von der 5er Limousine.

Beim Preis ist der 5er Touring über der Limousine angesiedelt, um 2.500 Euro. Der 520 d Touring kostet ab 47.700 Euro, der 530d ab 56.800 Euro, der 530i ab 52.300 Euro und der 540i xDrive ab 62.800 Euro.