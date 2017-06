Guten Morgen! Das Verbot von R134a kam ja nicht über Nacht.



Zuerst hat man an R70a-Klimaanlagen geforscht, es dann aber abgebrochen und ist auf das Teufelszeug R1234yf umgeschwenkt, da der Entwicklungsaufwand gering ist und DuPont und DowChemical die Fahrzeughersteller erpreßt hat (entweder ihr nehmt R1234yf ab, oder es gibt keine Kunststoffgranulate mehr) und die Fahrzeughersteller so blöde waren, darauf einzugehen. Wer ist hier der Kunde und hat das Geld und schafft an? Der Lieferant wohl kaum, oder?



Erst als Verbraucherschutzorganisationen bezüglich dem R1234yf Druck auf die Fahrzeughersteller ausüben, wird entwickelt. Da war ja doch noch eine Alternative...

Das ist mangelhaft, Daimler.

Und die anderen, die nichts tun: Setzen, sechs!