Im Sommer 2017 wird Mercedes die Cabrio-Version der E-Klasse auf den Markt bringen, auf dem Genfer Autosalon feiert sie Premiere. Technisch lehnt sich der offene Viersitzer eng an das E-Klasse Coupé an.

Mit dem neuen E-Klasse Cabrio stockt Mercedes die Modellfamilie der neue E-Klasse auf 5 Karosserieversionen auf. Das neue Mercedes E-Klasse Cabrio trägt analog zum S-Klasse Cabrio ein elektrisch versenkbares, mehrschichtiges Stofffaltdach mit gläserner Heckscheibe. Es ist in den Farben Blau, Braun, Schwarz und Dunkelrot zu haben. Mit geschlossenem Verdeck ähnelt das E-Klasse Cabriolet der Silhouette des E-Klasse Coupés und zeigt die gleichen Proportionen. Geöffnet werden die Aluminium-Zierrahmen an A-Säule und Frontscheibe, der Bordkantenzierstab sowie ein breites Zierelement und das den Verdeckkasten einrahmt und die dritte Bremsleuchte aufnimmt, sichtbar. Die Seitenscheiben lassen sich rundum voll versenken.

Foto: Daimler Die Scheiben lassen sich rundum voll versenken.

Geöffnet in 20 Sekunden

Das Verdeck lässt sich in 20 Sekunden, bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h, komplett öffnen und schließen. Nach dem Öffnen legt es sich in der Verdeckkastenwanne im Kofferraum ab. Das Kofferraumvolumen schrumpft dabei von 385 auf 310 Liter. Wer mehr Platz braucht, kann die im Verhältnis 50:50 geteilten Rücksitzlehnen umlegen. Werden die die beiden Fondsitzplätze als Sitzplätze genutzt, so können sich die Besetzer über eine Sitzheizung freuen. Vorne gibt es zudem den bekannten Airscarf. Ebenfalls wieder mit an Bord sind der in den Windschutzscheibenrahmen integrierte Windabweiser Aircap, eine Klimaanlage mit Spezial-Open-Air-Programm sowie sonnenreflektierendes Leder.

Foto: Daimler Bis Tempo 50 lässt sich das Verdeck öffnen und schließen.

Für die Insassensicherheit sorgen in die Türbrüstung integrierte Airbags sowie ein hinter den Fondsitzen versenktes Überrollschutzsystem.

E-Klasse Cabrio erstmals auch mit Allradantrieb

Gegenüber der Limousine wurde das Fahrwerk des Cabrios um 15 mm abgesenkt, serienmäßig rollt die offene E-Klasse auf wenigstens 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Adaptive Dämpfer gibt es wie auch eine Luftfederung optional.

Alle weiteren Ausstattungsfeatures und technischen Merkmale übernimmt das Mercedes E-Klasse Cabrio vom E-Klasse Coupé, wobei das Cabrio erstmals auch mit Allradantrieb zu haben ist. Zum Marktstart im September stehen zunächst die stärkeren Diesel- und Benziner-Motoren, alle in Kombination mit einer Neungang-Automatik, bereit. Auch hier dürfte sich das Cabrio am Coupé orientieren. Preise wurden noch nicht genannt.