Mercedes testet derzeit die neue Generation des GLE. Bereits seit 2015 ist der Mercedes GLE (W166) als Faceliftversion der M-Klasse mit der neuen Dreibuchstaben-Typbezeichnung im Markt. Jetzt gelang ein erster Blick in den Innenraum.

Mercedes GLE W167 basiert auf der E-Klasse

Mit dem W167 legen die Stuttgarter den SUV neu auf und lassen ihn auf der MRA-Plattform der aktuellen E-Klasse aufbauen. Die soll den SUV nochmals um einige Kilos erleichtern – man geht davon aus, dass die Zwei-Tonnen-Marke unterschritten wird, jedoch nur, weil der neue Mercedes GLE in der Basisausführung lediglich mit Heckantrieb ausgeliefert wird.

Die neue SUV-Generation erwischt 1:55 Min.

Foto: Hans-Dieter Seufert Das ist die aktuelle Mercedes GLE-Baureihe (W166)

Ansonsten soll der neue Mercedes GLE im Vergleich zum Vorgänger mehr Offroad-Qualitäten aufweisen. Dazu gehören neben mehr Bodenfreiheit sowie Unterfahrschutz vorne und hinten auch verbesserte Achsverschränkung, Luftfederung, Sperrdifferenziale sowie Getriebe mit Untersetzungsmöglichkeiten. Getriebeseitig ist eine Neugangautomatik an Bord.

Foto: Stefan Baldauf Der neue Mercedes GLE erhält eine aufgefrischte Front.

Zwei AMG-Versionen vom Mercedes GLE

Als Spitzenversionen wird Mercedes den GLE als AMG 63 sowie AMG 63 S auflegen. Anstatt des betagten 5,5-Liter-V8 kommt die Konzernallzweckwaffe, der Vierliter-V8-Biturbo zum Einsatz. In der AMG-E-Klasse leistet dieses Aggregat 571 bzw. 612 PS. Für den zivileren Vortrieb sind Dreiliter-Sechszylinder mit 333 PS beziehungsweise als GLE 43 mit 401 PS am Start. Auch ein Hybrid-Antriebsstrang wird modifiziert Einzug in den neuen Mercedes GLE halten.

Optisch entpuppt sich die neuen Generation des Mercedes GLE nicht als Revolution, sondern als Evolution. Schürzen und Schweller werden überarbeitet, der Grill modifiziert. Die markanten Sicken an der Seite dürften ebenfalls überarbeitet werden. Und auch die charakteristische C-Säule dürfte weiterhin gegen die Fahrtrichtung streben. Wie schon bei der aktuellen Baureihe dürfte auch der Mercedes GLE als GLE Coupé (C292) später auf den Markt kommen.

Gigantische Display-Landschaft im Cockpit

Der Blick ins Cockpit des neuen GLE offenbart ein überdimensionales Display, das weit bis in düber die Mitte der Armaturentafel reicht. Wie schon in der S-Klasse dient die linke Hälfte zur Anzeige aller relevanten Fahrinformationen, den rechten Teil nutzt das Infotainment- und Navigationsystem. Unter dem Display machen sie vier neue rechteckige Lüftungssdüsen breit.